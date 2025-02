La Paz: Vecinos del Distrito 13 salieron a bloquear la ruta a los Yungas en rechazo al incremento del pasaje

Fuente: Unitel

Las nuevas tarifas del transporte urbano están generando descontento en los usuarios y dirigentes vecinales. La noche del miércoles, vecinos del Distrito 13 de la ciudad paceña salieron a bloquear la ruta a los Yungas, en rechazo al incremento de los pasajes.

“Va a conllevar un problema mucho mayor si el alcalde (Iván Arias) no nos hace caso. Es el colmo, es una traición al pueblo, y esto no lo vamos a permitir, somos punta de lanza, somos presidentes (de zona) y no solo somos vecinos, convocamos a los vecinos”, dijo un dirigente vecinal.

La movilización fue activada a la altura del puente Minasa, de Villa El Carmen y dejó la vía intransitable por varios minutos en señal de protesta por el incremento del pasaje a Bs 2,40 en minibús, y Bs 1,80 en micro.