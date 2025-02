Los recursos para atender desastres naturales serán insuficientes, advierte el Gobierno

El Viceministro de Defensa Civil reitera su pedido de aprobación de dos créditos por $us 325 para atender fenómenos climáticos adversos.

Debido a las afectaciones que provoca el periodo de lluvias en todo el territorio nacional, los recursos económicos que destina el Gobierno podrían no ser suficientes para atender todos los desastres naturales.

“En lo económico, estamos viendo que los recursos van a ser insuficientes, por la dimensión de los desastres que está viviendo el país. Fundamentalmente porque los niveles municipales y departamentales ya nos han hecho saber que están empezando a tener dificultades económicas para atender los desastres”, señaló el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en entrevista con Bolivia Tv.

Desastres

La autoridad explicó que el nivel central de Estado otorga un presupuesto a cada gobernación departamental y a los gobiernos municipales en los que ellos prevén el monto que se destinará para la atención de desastres.

Sin embargo, una vez que éstos se declaran en desastre departamental o municipal, el Gobierno debe destinarles un monto adicional para atender las afectaciones a causa de fenómenos climáticos en esas regiones.

Para la gestión 2025, el Viceministerio de Defensa Civil cuenta con Bs 40 millones para responder a los desastres climáticos, pero Calvimontes considera que el monto será insuficiente, debido “a la fuerza” de los fenómenos naturales.

“Sabemos que la etapa de rehabilitación de todo lo que va a quedar producto del periodo de inundaciones va a requerir muchísima inversión”, indicó.

Recursos

El viceministro considera que en lo que va de 2025 ya se superó las afectaciones que se observaron en 2023 y 2024, y los reportes indican que la situación empeorará, pues el periodo de precipitaciones podría ampliarse hasta marzo.

Por ello, hizo énfasis en la importancia de aprobar dos proyectos de crédito por un total de $us 325 millones. El primero de ellos, de $us 75 millones, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el segundo de $us 250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ambos proyectos se encuentran en la Cámara de Senadores y Calvimontes pidió que se acelere su tratamiento.

Caso contrario, dijo que quedará en evidencia el “discurso político” de los legisladores, que hablan de defender a la población, pero le dan la espalda al no aprobar un préstamo que permitirá una mejor respuesta a fenómenos climáticos.