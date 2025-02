Luisa González, candidata presidencial correísta, emite su voto y denunció «irregularidades» en elecciones de Ecuador

González sostuvo que los observadores internacionales que siguen el proceso electoral en Ecuador «saben las irregularidades que se han estado cometiendo desde el momento en que el ‘presidente-candidato’ no ha pedido licencia«, en relación con la decisión de Noboa de mantenerse en el cargo de presidente durante el periodo de campaña electoral. Rodeada de simpatizantes, González Alcívar señaló: «Vamos al cambio, ellos son el miedo y nosotros somos la dignidad. Vamos con toda la fe y la esperanza de revivir Ecuador, con toda la alegría de ese cambio que viene para la patria».

La Corte Constitucional de Ecuador ha declarado inconstitucional el Decreto Ejecutivo 500, emitido por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual se designaba a Cynthia Gellibert como encargada de la Presidencia durante su ausencia por motivos de campaña electoral. En la sentencia, publicada el 3 de febrero de 2025, se señala que «la designación de un encargado para la Presidencia de la República mediante un decreto ejecutivo es incompatible con lo establecido en el artículo 146 de la Constitución».

El Decreto 500, suscrito el 7 de enero de 2025, fundamentaba la ausencia temporal del presidente en un motivo de «fuerza mayor» y otorgaba a Gellibert el cargo de presidenta encargada. No obstante, la Corte resolvió que «el ejercicio del cargo, per se, no puede ser sometido a un encargo, delegación, subrogación o entrega por fuera de las disposiciones previstas en la Constitución».

Noboa defendió el encargo de la presidencia, alegando «fuerza mayor» por su participación en la campaña electoral. Foto: EFE.

¿Cómo justificó Noboa la emisión del Decreto 500?

El presidente Noboa justificó el encargo de la Presidencia al considerar que su participación en la campaña electoral representaba una situación de «fuerza mayor» que le impedía desempeñar sus funciones. Como parte de su defensa, la Secretaría Jurídica de la Presidencia afirmó que «la normativa vigente presenta ambigüedades» y que «ha sido su voluntad continuar ejerciendo su mandato, sin dejar de lado el proyecto político de una eventual elección».

González critica a la presidenta del CNE de Ecuador

Luisa González criticó a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, de quien señaló que, «en lugar de ser una guardiana del proceso electoral, ha sido una jefa de campaña de Daniel Noboa permitiendo que se cumplan irregularidades y que no se cumpla la ley».

La candidata correísta expresó que emitió su voto «con la esperanza de días mejores y con la fe de revivir a Ecuador» de la compleja situación en la que se encuentra, marcada por una delicada crisis económica y un grave problema de inseguridad, consecuencia del crecimiento del crimen organizado, lo que llevó al país a registrar en 2023 la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.