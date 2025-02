Marco Rubio: «Cárteles operan como gobiernos en partes de México»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha declarado que en la Administración Trump están «preocupados» por las operaciones de los cárteles del narcotráfico que, según él, «gobiernan algunas regiones de México».

«Tenemos preocupaciones legítimas sobre la presencia, no solo existente, sino en rápido crecimiento, de cárteles peligrosos que en algunos casos operan como gobiernos en partes de México», dijo Rubio durante su visita a El Salvador, asegurando que desean mantener una buena relación con el país vecino, ya que se trata de «un país con el que tienen muchas interacciones».

Sobre el acuerdo de México de desplegar 10.000 soldados de la Guardia Nacional mexicana en la frontera, sostuvo que se trata de una buena señal. Sin embargo, matizó que no considera que resuelva todos los problemas planteados.

«No estoy seguro de que resuelva todas las cuestiones que se plantearon, porque más allá de eso hay algunas cuestiones de desequilibrio comercial que el presidente [Donald Trump] quiere abordar», agregó.

Además, adelantó que visitará México en algún momento, aunque no está previsto que vaya a este país como parte de su gira actual por Centroamérica, que comenzó el fin de semana pasado.

«Ahora mismo, he estado en contacto con su canciller [Juan Ramón de la Fuente]. Hemos entablado una relación bastante buena, y estoy seguro de que hablaremos o nos veremos muy pronto. Pero, no será en este momento. No hay planes para este viaje. Sé que algunos de ustedes que están viajando con nosotros quieren saber la respuesta, pero no tenemos planes en este momento», sostuvo.