Marines estadounidenses llegan a Guantánamo para «ampliar» un centro de detención de migrantes

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un contingente de marines estadounidenses ha llegado este domingo a la base naval de Guantánamo en medio de los preparativos de la Administración del presidente Donald Trump para utilizar la instalación como centro de detención de migrantes.

«Los marines estadounidenses llegaron a la bahía de Guantánamo para apoyar al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional en la expansión del Centro de Operaciones Migratorias, avanzando así en la misión del presidente Trump de proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra nación», señaló en un comunicado la Casa Blanca.

Por su parte, el Departamento de Defensa informó que marines asignados al primer batallón del 6.º Regimiento de la Marina arribaron a la base con el objetivo de «prepararse para ampliar» el centro de detención de migrantes. El viernes el organismo aseguró que 111 soldados de la 206.ª Compañia de Policía Militar de la Guardia Nacional de Nueva York habían partido una semana antes hacia Guantánamo para «ayudar a proteger» el centro de operaciones.

Marines assigned to 1st Battalion, 6th Marine Regiment, @2dMarDiv, have arrived in Guantanamo Bay, Cuba, to prepare to expand the Migrant Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay.@Southcom | @USMC pic.twitter.com/Ukw5DOSfZz

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2025