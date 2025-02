«Me gusta»: Trump promete conservar el «hermoso» himno de Canadá si se une a EE.UU.

«Tendremos que llegar a un acuerdo con ellos, porque me gusta ‘Oh, Canadá’, ¿saben? Es algo hermoso. Creo que tendremos que mantenerlo», dijo el presidente estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha bromeado con su característico estilo sobre su interés en la adhesión de Canadá a Estados Unidos, sugiriendo que, si el vecino país se convirtiera en el 51.º estado estadounidense se le permitiría conservar su himno nacional, ‘Oh, Canadá’.

«Creo que Canadá, ya saben, tendrá que pagar aranceles sobre los automóviles, la madera, el petróleo, el gas, etc., etc., etc. Y obtienen el 95 % de sus productos de Estados Unidos. Creo que tienen que convertirse en el estado número 51», dijo Trump durante un discurso.

«Ya han escuchado a la gente abuchear el himno nacional [estadounidense], pero creo que, al final, alabarán el himno nacional. Tendremos que llegar a un acuerdo con ellos, porque me gusta ‘Oh, Canadá’, ¿saben? Es algo hermoso. Creo que tendremos que mantenerlo«, añadió.

Desde que asumió el cargo, Trump ha expresado en varias ocasiones su interés en anexionar Canadá a Estados Unidos, argumentando que esta unión brindaría estabilidad económica al territorio canadiense y lo protegería de amenazas externas. En ese sentido, proyectó que, si ambos países se fusionaran, no habría aranceles y los impuestos se reducirían en gran medida. Sin embargo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó rotundamente la idea, afirmando que su nación nunca se unirá a Estados Unidos.

Guerra comercial

El 2 de febrero, Trump anunció la imposición de aranceles a productos procedentes de Canadá, México y China, una medida considerada como un acto de guerra económica. Desde Ottawa reaccionaron de inmediato, anunciando aranceles de represalia y amenazando con romper un contrato millonario con Starlink. Además, retiró de los estantes de sus supermercados las bebidas alcohólicas importadas de Estados Unidos.

Pero los ciudadanos canadienses fueron aún más allá, mostrando su descontento generalizado ante las tensiones comerciales y políticas entre ambas naciones: en eventos deportivos, comenzaron a abuchear el himno estadounidense, a boicotear productos importados de Estados Unidos y a cancelar viajes turísticos al país vecino.

A principios de este mes, Canadá y México lograron negociar con Trump un aplazamiento temporal de los aranceles. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, y existe la posibilidad de que pronto comience una nueva fase en esta guerra comercial.