«Medios independientes» de Latinoamérica ante el temido corte de su cordón umbilical con la USAID

La agencia estadounidense asignó millonarias sumas en países como Colombia, Venezuela y El Salvador.

La amenaza de cierre de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sacudido fuertemente los cimientos del llamado «periodismo independiente» en América Latina, que se enfrenta al inmenso reto de continuar sin la fuerza vital que los hacía funcionar.

Han sido tantos los videos y las publicaciones de los medios lamentando la decisión del presidente Donald Trump, que será más sencillo indagar cuáles de ellos no fueron tocados por la agencia estadounidense, que año a año destinaba millones de dólares a varios países de la región.

Los codiciados fondos de la USAID para el área de los medios «alternativos» e «independientes», generalmente se dirigían a periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores a los gobiernos, con los que la Administración de turno en la Casa Blanca tenía mayores tensiones o incluso aplicaba medidas de presión para generar cambios políticos, con la ayuda de la prensa que pertenecía a su nómina.

Algunos portales informativos incluyen a sus financistas —entre los que se encontraba la agencia federal estadounidense— en su página principal. Sin embargo, la mayoría no hace pública la información.

El analista estadounidense Brian Berlectic asegura que el «propósito real» de la USAID es «facilitar la captura política de naciones seleccionadas» y «proporcionar servicios básicos a la población local» para controlarla.

