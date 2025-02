Mensajes de aliento al Papa desde el Cristo Redentor de Río

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó la noche del jueves (27.02.2025) con el rostro del papa Francisco para mandarle un mensaje de «fuerza» y «esperanza» mientras se recupera, tras enlazar dos semanas ingresado por problemas respiratorios.

Sobre el monumento más icónico de Brasil se proyectaron gritos de ánimo en varios idiomas dirigidos al sumo pontífice argentino, como «¡Fuerza, santo padre!» o «¡Manténgase fuerte!».

«Independientemente de donde esté, entre en esta corriente de fe, solidaridad y esperanza» y «rece por el papa Francisco», señaló el Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor en sus redes sociales.

Brasil ha dado diversas muestras de apoyo a Francisco desde que fue hospitalizado el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu uma projeção, na noite desta quinta-feira (27), com imagens do Papa Francisco e mensagens, em várias línguas, desejando uma boa recuperação ao pontífice. Segundo o último boletim do Vaticano, Francisco segue melhorando, mas ainda… pic.twitter.com/T30LaKMLOa

— GloboNews (@GloboNews) February 28, 2025