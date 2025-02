Ministro de Economía activará proceso penal contra diputado Arce por llamarlo «corrupto»

Ambas autoridades se enfrentaron verbalmente en una petición de informe oral en la comisión de Economía Plural, sobre presuntas irregularidades en Puerto Busch y la Administradora de Servicios Aeroportuarios Bolivia (ASPB).

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, anunció que presentará una denuncia penal contra el diputado Héctor Arce por acusarlo de “corrupto”. Ambas autoridades se enfrentaron verbalmente en una petición de informe oral en la comisión de Economía Plural, Producción e Industria sobre presuntas irregularidades en Puerto Busch y la Administradora de Servicios Aeroportuarios Bolivia (ASPB).

“Usted ya me ha calificado delante de todos de corrupto y usted me va a tener que demostrar, porque yo lo voy a llevar a usted a un proceso penal”, afirmó el ministro Montenegro dirigiéndose al diputado. El legislador negó que lo hubiera acusado directamente de “corrupto”, sino que había “encubierto” los hechos.

El ministro brindaba su informe, cuando el diputado lo increpó para que responda sobre el presupuesto destinado a la ASPB desde 2021 hasta 2025. “Yo no voy a ser parte de este show”, dijo Arce predisponiéndose a retirar de la sesión de la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.

“Si tiene la valentía que escuchar, (o) es un cobarde si se va a retirar. Voy a responder”, retrucó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la actitud iracunda del legislador evista, quien fue el peticionante del informe.

En agosto del año pasado, Arce denunció y presentó una denuncia penal contra el exgerente de la ASPB Dante Justiniano y otros, por los presuntos delitos de malversación económica y conducta antieconómica. En esa ocasión cuestionó al ministro por haberlos destituido, pero no iniciado acciones penales contra todos ellos.

En su informe, Montenegro informó que a raíz de esa denuncia pidió a la Contraloría General del Estado para que realice auditorías de todos los procesos de contratación. “El 10 de septiembre ya envié toda la documentación a la Contraloría para que revise todos los procesos de contratación, para el control posterior”, explicó.

Detalló que el ministerio no puede hacer control previo, porque puede ser objeto de nulidad. No obstante, insistió que su petición a la Contraloría ha sido acogida y que el 6 de diciembre comunicó esa institución que en la formulación del POA de la ASPB se programó la auditoría sobre un muelle flotante en Puerto Buch.

“Se va a llegar hasta las ultimas consecuencias de esta situación que se ha denunciado”, sostuvo el ministro, en relación a las denuncias que existen en torno a la Administradora de Servicios Aeroportuarios Bolivia.

“Cuánto es el presupuesto a la ASPB desde 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, que por la información que tengo está bordeando los Bs 60 millones, donde se han robado esa plata. Si me va a responder, me voy a quedar; pero si no va responder, entonces no tiene sentido quedarnos”, sostuvo Arce.