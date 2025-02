Diputado evista y Ministro de Economía, a los gritos y acusaciones en sesión de comisión

El legislador Héctor Arce acusó al Gobierno de corrupción y robo del dinero de la ASPB; Montenegro le respondió que no sea cobarde.

eju.tv / Video: Erbol

El diputado evista Héctor Arce y el ministro de Economía, Marceo Montenegro, protagonizaron este jueves una acalorada discusión en la que no faltaron los gritos y las acusaciones.

«Yo no voy a ser parte de este show, además, usted, presidenta, no tiene la voluntad de decirle al Ministro que responda, ¡¿cómo no va a saber cuál es el presupuesto de la ASPB?!», espetó el legislador evista al titular de Economía.

«Si tiene la valentía, quédese a escuchar, es un cobarde si usted se va», respondió el Montenegro, en medio de la mirada de diputados y funcionarios del ministerio que acompañaron a la autoridad.

Arce y Montenegro coincidieron en la sesión de Petición de Informe Oral que se llevó a cabo en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.

El Ministro compareció en esa instancia para presentar un informe oral en el cual el diputado le pidió que explique a cuánto ascendieron los presupuestos de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia desde 2021 hasta la presente gestión.

«Por la información que yo tengo está bordeando los 60 millones de bolivianos donde se han robado esa plata, si va a responder esa pregunta, Ministro, me voy a quedar, sino no tiene sentido seguir acá», manifestó Arce, quien acusó de «corrupción» al Gobierno y el responsable de Economía.

En medio del bullicio, el Ministro respondió a la pregunta del diputado y le pidió que no sea «cobarde» al lanzar acusaciones de las que, supuestamente, no tiene pruebas.