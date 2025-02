Ministro sugiere analizar en mesas de diálogo la derogación de la disposición de decomisos del PGE

Fuente: Unitel

Álvaro Rosales Melgar

A pocas horas de concretarse el paro multisectorial convocado para este lunes contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, abrió la posibilidad de abordar una derogación en un espacio de diálogo al ser consultado sobre el tema.

“Eso lo tienen que analizar en esas mesas de diálogo, ahí está justamente el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Desarrollo Rural. Ellos pueden en esa mesa establecer todas esas posibilidades. Entonces, hay que sentarse, hay que hablar sobre la posibilidad o no”, señaló la autoridad este domingo.

Desde el lado de los movilizados -entre los que se encuentran agropecuarios, transportistas, gremiales, exportadores, industriales, cuentapropistas, cívicos, entre otros- vienen exteriorizando que solo con la derogación de la disposición adicional séptima se sentarán a dialogar.

Tal disposición fue incluida en la Ley del PGE, misma que entró en vigencia el 1 de enero sin haber pasado el filtro de la Asamblea Legislativa, y establece que las instancias competentes podrán confiscar o decomisar productos a los actores de comercialización de alimentos si se considera que un producto tiene un precio elevado.

Los sectores movilizados advierten que esta medida atenta contra la seguridad jurídica del sector privado, pero el Gobierno defiende que se trata de una política de lucha contra el contrabando a la inversa.

El ministro Montenegro cuestionó la convocatoria multisectorial y recordó como entre las instituciones que tomarán parte de la protesta habían propuesto una ley antibloqueos, “pero ahora están yendo a un paro, es una contradicción”.

Anteriormente, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló que el Gobierno no puede derogar este apartado y no pasa por un tema de voluntad política, sino porque desde el Ejecutivo no se puede dar de baja a una normativa con rango de ley.

Si bien hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para la derogación de esta disposición, el asunto aún no fue incluido en la agenda legislativa.