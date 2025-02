El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que la Agenda del Bicentenario del país encarna el odio, el racismo y la recolonización.

“El Bicentenario es la recolonización, eso va a dejar, la persecución a Evo y al movimiento indígena, a borrar a Evo de la historia (…). La Agenda del Bicentenario es el odio, racismo discriminación; en resumen, recolonización, falta que vuelva el genocidio y el saqueo de los recursos naturales”, dijo el mandatario en su programa dominical de radio Kawsachun Coca.

El exmandatario afirmó que el festejo por los 200 años de libertad de Bolivia debería estar lleno de entrega de obras, pero, “solo están entregando las obras que nosotros (como gobierno) hemos comenzado”.

Se refirió a las entregas que el presidente Luis Arce realizó en algunas regiones y, en otras, las anunció.

El discurso de “odio”, “discriminación” y “racismo” que maneja Morales cobró fuerza con la orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas que lo involucra.

Evo Morales

Por ese caso, Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba, específicamente en la localidad de Lauca Ñ, en el municipio de Villa Tunari. En esa región, dirigentes, militantes y simpatizantes del expresidente, cerraron filas por su líder.

Los movilizados instalaron una vigilia alrededor de la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones. Instalaron puntos de bloqueo en la carretera que pasa por ese sector e, incluso, barricadas cerca de ese edificio.

Pese a la orden de aprehensión, la Policía aún no ejecutó la captura de Morales, pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que ya se cuenta con una estrategia, sin embargo, no la reveló “para no entorpecer” la acción.

Morales firmó una alianza con el Frente Para la Victoria (FPB), partido del que será su eventual candidato en las elecciones generales del 17 de agosto próximo.