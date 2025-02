Muere el bebé de la adolescente de 13 años, nació “muy prematuro”; ella está en riesgo

El director del Maternológico de Cochabamba confirmó la información y aseguró que el recién nacido no resistió debido a que era muy pequeño

Ariel Buitrago







Fuente: Unitel

Muere el bebé de la adolescente de 13 años que se encontraba embarazada y que llegó de emergencia al Hospital Materno de Cochabamba tras complicaciones en su salud. De acuerdo al informe médico, la menor de edad dio a luz antes de que se le realice la interrupción.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La paciente embarazó de alto riesgo, hemos hecho una junta médica ayer (martes) y se ha decidido que mejor era interrumpir el embarazo, pero ya estaba con dolores de parto por la infección y a noche, a las 8 de la noche ha nacido un bebé de 600 gramos, o sea, muy pequeño y por la prematuridad por supuesto que ha fallecido”, dijo a UNITEL Antonio Pardo, director de este nosocomio.

[Foto referencial] / El bebé nació de manera prematuro

Según el informe, el bebé tenía tan solo un poco más de cinco meses de gestación por lo que era considerado como prematuro extremo por lo que no logró resistir y murió horas después, ya que se trató de una situación de alta complejidad médica.

Tras haber dado a luz de emergencia, la adolescente permanece bajo observación, ya que estuvo más de dos semanas con la ruptura de la membrana amniótica, lo que aumentó el riesgo de complicaciones por posibles infecciones.

“Se le ha hecho la revisión manual de cavidad, se le está poniendo antibióticos, se va a quedar todavía en observación para que no haga una infección mayor”, indicó.

Sin embargo, se indicó esta situación puede generarle complicaciones a la menor de edad más adelante.

“Esto no termina ahí, y no solamente la infección, sino que una vez resuelto este problema había que ver las pruebas de fertilidad posteriores a los 20, 25 años si va a poder embarazarse o no, porque muchas veces se obstruyen las trompas y se interrumpe la fertilidad”, agregó.

Según los datos, en lo que va del 2025, más de una docena de adolescentes embarazadas han requerido atención médica en situaciones similares, por lo que alarma crece en el departamento.