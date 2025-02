Mutualista: Concejal Quiroz niega haber entregado planos a familia Crapuzzi y dice que presentará denuncia por difamación

Fuente: Unitel

Tras las declaraciones del abogado y representante legal de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, quien apuntó al concejal José Quiroz de haberle entregado los planos sepia del mercado Mutualista, este negó tal afirmación y dijo que presentará una denuncia por difamaciones.

“El asesor de la familia Crapuzzi ha dicho que yo había entregado los planos. Totalmente falso, porque yo no soy secretario ni director para entregar los planos”, señaló Quiroz.

El concejal señaló que cinco concejales pidieron un informe al Ejecutivo municipal sobre el precio del mercado Mutualista pues su rol es fiscalizar. Considera que la acusación en su contra busca mellar su dignidad.

“Haré la denuncia para que me respeten, para que no me difamen, detrás de nosotros tenemos familia”, añadió en su video.

