«No abandonó a su amigo»: Hijo de uno de los ancianos extraviados en los Yungas cuenta cómo los encontró

La Paz. Dos personas están detenidas por este caso. El familiar apuntó que sabían de la situación de los amigos, pero no los ayudaron, ni avisaron que necesitaban auxilio.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Las familias de Armando Ortega, de 82 años, y Franklin Touchard, de 84 años, no cesaron en la búsqueda de los dos amigos desaparecidos desde el 4 de enero. Finalmente, lograron encontrarlos, aunque no de la forma que esperaban.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El hijo de Ortega relató cómo fue que encontró a los adultos mayores, a dos horas de caminata de la localidad de Chuñavi.

«No desistí. Uno siempre ve todas las posibilidades. Un día agarré mi camping, quería irme a dormir al monte y desde temprano buscar allá, pero las circunstancias del tiempo no me dejó descansar. No se veía nada, la neblina era densa, no podía entrar, tuve que regresar», relató.

Fue hasta este viernes por la mañana, que logró ver los cuerpos. «Los encontré a los dos casi juntos. Uno del otro estaban separados como tres metros, pero prácticamente eran huesitos no más. Mi papá era un amigo fiel. Con don Franklin se han conocido desde muy jóvenes. Yo pienso que por su lealtad, él más ha perecido. No lo ha dejado. Ha sido por hambre y por hipotermia. El frío es intenso, hay que subir mucho», detalló.

Por el caso, hay dos personas aprehendidas. El familiar apuntó que no avisaron que dejaron a los adultos mayores en medio del cerro.

«Ellos sabían muy bien que los han dejado y ellos han dicho que han pedido auxilio, pero ellos se han hecho de la vista gorda y no han reportado ni siquiera aquí en la comunidad, ni a un familiar, ni siquiera en el lugar de donde son ellos. Deberían haber reportado, hubiéramos buscado quizás rápido, en su momento, podíamos salvarlos», expresó.

Consideró que si los investigados hubieran dado la información en su momento, el desenlace sería muy diferente.

«Los hubiéramos encontrado, porque ellos salieron un miércoles y mi padre ha estado vivo hasta el domingo. El jueves hizo una llamada mi padre y tenían una cama, todavía estaban con vida. Entraron a un lugar inaccesible para ellos. Eso ha sido también otro error fatal que han cometido, pero ya está. No han podido salir», agregó.