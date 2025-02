«No quiero verlos aquí»: artista latina defiende la política de deportaciones de Trump

Villa, que es una ferviente seguidora de Trump, se describió como una «latina» miembro de una familia que llegó al país «legalmente» . «Como artista y música, quiero poder caminar de noche y no pensar que un inmigrante ilegal me va a matar», expresó.

Joy Villa wears a red hat to the #Grammys pic.twitter.com/7zVXPzXEGp

Villa fue fotografiada en la alfombra roja luciendo un vestido dorado con una cadena que representa a las criptomonedas, a las que considera «la nueva ola de libertad», y una gorra roja con letras blancas y la frase «La gorra se queda puesta», explicando que es una referencia a los intentos de asesinato sufridos por el mandatario.

«La gorra se queda puesta. Intentaron matar a Trump. Gracias a Dios, todavía está vivo», señaló.

Este no es el primer año que Villa llega a los Grammy con un atuendo que muestra su apoyo al líder republicano. En 2017, usó un vestido llamado ‘Hagamos a EE.UU. grande otra vez’, en 2019 vistió uno inspirado en el muro fronterizo con la frase «Construyan el muro» y en 2020, un vestido de látex rojo con el lema «Trump 2020».

Joy Villa at The Grammys through the years 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/gPxlK74UMM

— TaraBull (@TaraBull808) February 3, 2025