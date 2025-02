No soy un político profesional, soy un empresario que plantea soluciones, afirma Samuel Doria Medina

Doria Medina señaló que, debido a los 20 años de Gobierno del MAS, el país está sumergido en esta profunda crisis económica de la que solo un “empresario entrenado” la podrá sacar adelante.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Con el objetivo de que no lo confundan con un político más, el empresario, líder de Unidad Nacional (UN) y precandidato presidencial, Samuel Doria Medina, enfatizó que desde joven trabajó y no dedicó “toda su vida” a la política como sus actuales adversarios electorales.

“Es fundamental mencionar el hecho de que no soy un político profesional. Yo vengo trabajando, soy un empresario. Entonces trabajo como empresario, pienso como empresario, tomo decisiones como empresario, vivo como empresario, que es diferente a muchos de los candidatos que son políticos profesionales, que nunca han administrado ni un kiosco”, dijo Doria Medina en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Samuel expresó que, debido a los 20 años de Gobierno del MAS, el país está sumergido en esta profunda crisis económica de la que solo un “empresario entrenado” la podrá sacar adelante.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El principal entrenamiento que tiene un buen administrador en el sector privado es: ¿cómo resolver las crisis y desde ese punto de vista? En este momento en el país, por eso es que yo decido saltar al ruedo porque creo que lo que yo sé, lo que he aprendido en la vida, le puede servir al país”, manifestó el líder de UN.

Justiniano le recordó que en el pasado formó parte de la administración estatal, a lo que Doria Medina respondió que debido a su “éxito empresarial” fue nombrado, por el entonces presidente Jaime Paz, ministro de Planeamiento.

“Estuve al frente de una empresa como era Soboce, que estaba prácticamente quebrada, intervenida. Yo la saco adelante y a raíz de eso me llama el presidente y me pide que sea su asesor económico y después que sea ministro, pero ya me da vergüenza, eso fue hace más de 30 años cuando era muy joven. Ahí aprendí que en el sector público se puede aplicar la eficiencia, se puede aplicar la transparencia, igual que en el sector privado”, agregó el empresario.

Doria Medina complementó que solo solucionando la falta de dólares se podrán resolver “las principales preocupaciones de los bolivianos” como la falta de combustible, exportación de productos, alimentos y medicamentos, entre otros.

“Una vez que se estabilice la economía, vamos a tener que empezar a ver cuáles son los proyectos importantes en cada región. (…) Yo hago, siempre hincapié, de que a nuestra generación nos ha tocado la tarea esta de resolver esta crisis y que una vez que resolvamos la crisis, vamos a poder poner los cimientos del nuevo país y la tarea de construir el nuevo país va a ser de los más jóvenes. Se está dando una renovación política en el país que no es de la noche a la mañana”, detalló el empresario.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.