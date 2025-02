Padre de Santino confirma que está con su madre y policía activa alerta amarilla para encontrarlo

Ernesto Córdova, padre del niño Santino Córdova quien desapareció de su domicilio en circunstancias aún sin esclarecer, el pasado 31 de enero, confirmó que se encuentra con su madre quien ingresó al país, aparentemente, de forma ilegal. La policía activó una alerta amarilla para dar con el paradero del niño.

El menor de edad fue visto con su madre biológica. Foto: Captura

Fuente: ANF

La Paz. – Ernesto Córdova, padre del niño Santino Córdova quien desapareció de su domicilio en circunstancias aún sin esclarecer, el pasado 31 de enero, confirmó que se encuentra con su madre quien ingresó al país, aparentemente, de forma ilegal. La policía activó una alerta amarilla para dar con el paradero del niño.

“Gracias a los de trata lo hemos localizado, está con la madre y lo único que yo pediría es que si saben los datos de mi hijo me puedan informar. Estoy tranquilo al saber que está con la mamá, pero ella es bipolar y temo que cualquier cosa le pueda pasar a mi hijo”, afirmó el padre del niño a Bolivia Tv.

El viernes, el niño fue reportado como desaparecido por su familia, luego que fue visto por última vez cerca de su domicilio, ubicado en la calle Juan de Vargas, cerca del Puente de las Américas, en la zona de Miraflores, de la ciudad de La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Córdova dijo que la mujer se fue a España hace cuatro años y no puede ingresar a Bolivia, aunque no especificó las causas, cuestionó que no haya control por parte de las autoridades de migración.

“Ella se ha ido hace cuatro años a España, no sabemos cuándo ha retornado al país y yo hablé con la hermana y me informó que estaba en Paraguay. Ella ha ingresado de forma ilegal para llevárselo a mi hijo, me sorprende que no haya control, así como ha entrado se lo puede llevar a mi hijo”, añadió.

A la vez, indicó que él tiene la tutela del menor y pidió a su expareja que entregue al niño, le extrañó que actúe de esa forma porque nunca le impidió ver a su hijo.

Por otra parte, la responsable de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gaby Coca, dijo que se activó una alerta amarilla para dar con el paradero del menor.

“Ayer se ha realizado el trabajo de campo, la verificación de las cámaras de seguridad. Se ha iniciado ya la investigación con el Ministerio Público y estamos trabajando ya con alerta amarilla a nivel nacional”, precisó.

En el Facebook de Mamás Sororas de Bolivia se observó que la familia del niño no haya informado inicialmente que la mujer que llevaba al menor era su madre, “sorprende que la familia cercana al niño no haya brindado un dato tan importante”.

Asimismo, en una reseña de la familia Córdova hicieron notar que Ernesto y sus hermanos siempre estuvieron vinculados en ilícitos y que acumularon antecedentes en la Policía.

Aún no se conoce la versión de la madre y las motivaciones que tuvo para llevarse a su hijo bajo esas circunstancias.

/EUA//smr