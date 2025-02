Padres de niños con cáncer exigen a las autoridades la aprobación de una norma para habilitar trasplantes pediátricos

El compromiso de las autoridades es que la norma podría ser aprobada para finales de febrero o principios de marzo, pero los padres exigen una aceleración del proceso.

La Paz.- Los padres de niños con cáncer hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz para que aprueben la normativa que habilitaría el trasplante de médula ósea en el Hospital del Niño. Este procedimiento es la última esperanza para muchos niños que luchan contra el cáncer en Bolivia.

Cecilia Alcón, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer (Afaniac), en contacto con el portal eju.tv, expresó la profunda preocupación de los padres ante la falta de respuesta a sus peticiones. “Solicitamos que se apruebe la normativa para habilitar el trasplante de médula ósea dentro del área de oncología del Hospital del Niño. Esto permitiría dar una opción de vida a nuestros hijos,” manifestó Alcón.

Uno de los niños que espera este trasplante es Matías, quien completó todos los estudios requeridos. Sin embargo, el proceso se encuentra estancado esperando la autorización final para poder proceder con el tratamiento. Otros dos niños continúan sometiéndose a los estudios pertinentes para la viabilidad del trasplante.

Alcón recordó que desde 2021 ya se realizaron 15 trasplantes, que en algunos casos el 70% fue financiado por los padres, mientras que el 30% restante fue cubierto por el Sistema Único de Salud (SUS). «Si el tema es económico, estamos dispuestos a hablar sobre una posible contraparte, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este es un derecho de todos los niños y no solo una opción para algunos,” destacó la representante de Afaniac.

Los padres se sienten frustrados por la falta de empatía de las autoridades, quienes, según ellos, no atienden las demandas urgentes de las familias afectadas. “Es difícil entender cómo las autoridades no asumen responsabilidad en este tema, viendo que nuestros hijos no eligieron tener cáncer. Necesitamos que nos escuchen y actúen con urgencia,” afirmó Alcón.

El compromiso de las autoridades es que la norma podría ser aprobada para finales de febrero o principios de marzo, pero los padres exigen una aceleración del proceso. La normativa permitiría habilitar el área de trasplante en el hospital, garantizando que todos los niños con cáncer tengan acceso a este tratamiento esencial.

A pesar de que las autoridades argumentan que no existe la infraestructura necesaria, Alcón recordó que ya se realizaron con éxito 15 trasplantes. “Lo que realmente nos preocupa es que las autoridades no reconozcan el éxito de estos trasplantes. No nos importa quién los realice, mientras haya profesionales capacitados que den una oportunidad de vida a nuestros niños,” enfatizó.

En este contexto, los padres de niños con cáncer apelan a la sensibilidad y la urgencia de las autoridades para aprobar la normativa incluso antes del 15 de febrero, fecha en que se conmemora la lucha contra el cáncer infantil a nivel mundial. “Esperamos que, al menos en esta fecha tan importante, las autoridades tomen decisiones que permitan salvar la vida de nuestros hijos,” manifestó Alcón.