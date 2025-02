PNP y Estados Unidos dan duro golpe al ‘Tren de Aragua’: 23 miembros fueron capturados y 120 víctimas fueron rescatadas

“Debemos hacer un trabajo conjunto porque el control de territorio sobre espacios públicos le corresponde a las municipalidades. También coordinamos con Sunafil y Migraciones para realizar este tipo de operativos”, explicó Ávila a Latina.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por otro lado, se determinó que la mayoría de las víctimas que se están acogiendo al sistema de protección estatal del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, son extranjeras.

Participaron más de 300 efectivos de unidades especializadas y de “la Fuerza de Choque”, como la División Nacional de Operaciones Especiales y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

An agent with Homeland Security Investigations (HSI) checks the ID of a person in San Juan, Puerto Rico January 26, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo