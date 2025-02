Población percibe la circulación de billetes nuevos, pero el BCB afirma que se repondrá los billetes antiguos desde junio

El Banco Central de Bolivia señaló que en el actual proceso de contratación se tiene prevista la provisión de 967 millones de piezas de billetes de curso legal de todos los cortes, por un valor de $us 76.968.910, para atender los requerimientos de material monetario a nivel nacional entre 2025 y 2027.

Ciudadanos consultados en la ciudad de La Paz perciben la circulación de billetes nuevos de diferentes cortes; sin embargo el Banco Central de Bolivia (BCB) asegura que los antiguos billetes serán reemplazados desde junio hasta el 2027.

En un recorrido que realizó este medio de comunicación, por algunos cajeros automáticos de bancos en la ciudad de La Paz, los ciudadanos coincidieron en señalar que circulan billetes nuevos, en cortes de 100, 50, 20 y 10 bolivianos, en un parámetro desde hace un mes.

“Yo voy sacando dinero en el día, normalmente de 50 a 100 bolivianos, pero sí, últimamente estoy viendo que los billetes que están saliendo son nuevos, pocas veces te toca un billete antiguo, normalmente están saliendo billetes nuevos. Empecé a notar, no estoy muy seguro, desde finales del año pasado, que hay billetes nuevitos, en cortes de 100, 50, 20 y 10 bolivianos, rara vez está saliendo mezclado”, indicó don Felipe, de 45 años.

“Sí, están saliendo billetes nuevos, en los billetes de 10, en los de 100 y 50, ya debe ser dos semanas mas o menos”, dijo Sandra. “Si, todo el tiempo que he venido al cajero han dado billetes nuevos, de 100, 20,10 y 50, desde el anterior mes, no me acuerdo muy bien”, dijo don Juan de 60 años.

El BCB, al ser consultado por la ANF sobre la emisión de los billetes nuevos en reposición de los antiguos, ratificó que en el marco del proceso de contratación de billetes actualmente en curso, se tiene previsto que las entregas del material monetario al ente emisor se realicen de manera gradual y ordenada entre junio de 2025 y 2027.

El Banco Central anuncio mediante un comunicado en noviembre de la anterior gestión que de acuerdo al Presupuesto General del Estado 2024 y las actividades programadas en su Plan Operativo Anual, desarrolló los procesos de adquisición de material monetario con el fin de atender la demanda del público a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y efectuar la reposición gradual del material monetario deteriorado e incorporar innovaciones tecnológicas para incrementar la duración y seguridad.

El ente emisor señaló que en el actual proceso de contratación se tiene prevista la provisión de 967 millones de piezas de billetes de curso legal de todos los cortes, por un valor de $us 76.968.910, para atender los requerimientos de material monetario a nivel nacional entre 2025 y 2027.

Indicó que los billetes que recibirá el BCB contarán con elementos de seguridad de última generación y otras características que incrementarán la durabilidad y la calidad de las piezas en poder del público.

Destacó en cuanto a las monedas de curso legal que serán puestas en circulación a partir de 2025, que las nuevas características de la moneda de Bs 1 facilitarán el reconocimiento de las piezas, manteniendo invariables las relacionadas con la composición (acero inoxidable), el peso (5 gramos) y el diámetro (27 mm).

Agrega que todas las características del nuevo material monetario (monedas y billetes) serán informadas por el BCB, de forma oportuna, previo a su puesta en circulación.

De acuerdo al analista económico, Jaime Dunn la emisión de billetes nuevos debe contener un respaldo de producción, porque aumenta la masa monetaria.

“Más billetes nuevos diluyen el valor de la moneda, eso es, tenemos el BCB prestando inmensas cantidades de recursos al Gobierno central y ese dinero nuevo que está llegando al país, ponen presión en la inflación, porque es dinero que se está aumentando a la masa monetaria sin un respaldo de la producción”, dijo Dunn a la ANF.

Agregó que la moneda pierde su valor adquisitivo. “Se va incrementando los egresos de las personas, los precios (productos) empiezan a subir, se incrementa la inflación”.