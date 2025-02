El comercio ilegal de animales se extendió a varias otras ferias de El Alto. Una de ellas es a la del Puente Vela, donde en la denominada “Feria de lunes” se comercializan perros, gatos y otros animales. Este lunes, la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) realizó un operativo donde rescató a 53 mascotas.

“Se rescataron 32 gatos y 21 canes que eran comercializados en diversos sectores de esta feria”, informó el jefe de administración de la Dirección Nacional de Pofoma, capitán Franco Balboa.

Los animales estaban encerrados en cajas y otros escondidos en yutes, bolsas y mochilas. Todos fueron traslados a las oficinas de Pofoma. Allí, el personal voluntario de clínicas veterinarias realizó una evaluación médica.

“Muchos de los animales sufren de desnutrición”, dijo Balboa.

En tanto, las personas que comercializaban los animales lograron huir de la Policía.

En El Alto rige la Ordenanza Municipal 164/2006, que prohíbe la venta ambulante de animales.

Para Ana Serrano, directora de Amor por los Animales Bolivia (APLAB), el problema radica en que la gente que sigue comprando animales e incentiva a que este negocio se mantenga vigente.

“No del todo es culpa de las autoridades, sino de las mismas personas. Si no hubiera compradores, no habría vendedores. Si la gente se queja y critica y dice ‘cómo va existir esa feria’, entonces no debería aportar ni un peso para que no sea un negocio. La gente debe recapacitar y dejar de comprar y, más bien, adoptar”.

Balboa advirtió que los operativos continuarán en las ferias de El Alto.