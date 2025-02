Policía investiga denuncia de violación grupal en penal de San Pedro y Limpias niega el hecho

Mientras el director nacional de Régimen Penitenciario dice que no hay denuncia, el director de la FELCC sostuvo que la víctima fue evacuada al Hospital del Clínicas, varias personas del penal de San Pedro son investigadas por la presunta agresión sexual.

Panorámica del penal de San Pedro. Foto: ANF

Fuente: ANF / La Paz

Una joven de aproximadamente 25 años denunció que fue víctima de una agresión sexual grupal en el penal de San Pedro, en el marco de la celebración de una fiesta. El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó la sindicación.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gabriel Neme, informó sobre la “denuncia muy lamentable” que sucedió al interior del recinto penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz.

“Me refiero a la denuncia que propicia una señora de aproximadamente 25 años, la cual habría ingresado a visitar a un privado de libertad, en el interior del recinto habrían libado bebidas alcohólicas y bajo estas circunstancias otros privados de libertad habrían aprovechado para poder proferir una agresión a esta persona”, sostuvo Neme.

Según versión extraoficial en ese centro penitenciario se celebró una fiesta, la red Unitel difundió un video que sería del fin de semana, precisamente del festejo en el que se ve imágenes de un escenario, parlantes y luces de color; Neme dijo que “evidentemente habría existido el consumo de bebidas alcohólicas”.

Sin embargo, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó que se hubiera celebrado una fiesta en el penal y minimizó los hechos, de acuerdo al reporte que recibió. “No ha habido ninguna fiesta en el centro penitenciario de San Pedro como se manifestó. Hay una persona que tiene su pareja allá, no tenemos el informe de ningún tipo de agresión sexual. Incluso no hay la denuncia de la señora”.

Es más, Limpias atribuyó a una pelea de pareja, asimismo sostuvo “que muchas veces cuando pelean con su pareja salen renegando y empiezan a hablar alguna situación queriendo defenestrar al penal de San Pedro”. Insistió que la mujer no quiso denunciar y que cuando presuntamente se le preguntó ella dijo que “no había nada de eso” respecto al abuso sexual.

Mientras Limpias dice que no hay denuncia, el director de la FELCC sostuvo que la víctima fue evacuada al Hospital del Clínicas, varias personas del penal de San Pedro son investigadas por la presunta agresión sexual. La mujer se encontraba en estado de inconciencia.