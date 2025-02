Potosí: Temen que los casos Covid-19 “se disparen” en la Villa Imperial

La inmunización está en marcha. EL POTOSÍ

Tras visitar los establecimientos educativos de los tres niveles y del sistema público como privado, autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) lamentaron que muchos no estén cumpliendo las normas de seguridad destinadas a evitar el incremento de casos de coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

El responsable de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Huáscar Alarcón, explicó que en el Departamento de Potosí los casos de coronavirus están en ascenso lento pero sostenido y en ese contexto es que se retornó a clases con la recomendación de que estudiantes, maestros y padres de familia usen las medidas de bioseguridad para evitar los contagios.

Lamentablemente, en pocas unidades educativas se implementa el uso de barbijo por parte de toda la comunidad y en menos casos cuentan con puntos de desinfección de manos al ingreso a las aulas.

“Hemos estado haciendo el monitoreo, pero lastimosamente los papás no están colaborando con lo que significa la parte de bioseguridad: están llevando a los estudiantes resfriados, están llevando sin barbijo y esto va a conllevar a una diseminación mayor, no solo de covid sino de cualquier otro tipo de infección respiratoria. Esperamos que no suceda aquello. Lo importante no es alarmar a la población, pero tenemos que informar de lo que está sucediendo para que tomemos medidas como corresponden”, apuntó el titular de epidemiología.

Detalló que se aplicó todas las medidas antes del retorno a clases y esperan que dentro de dos semanas no se tenga otro panorama epidemiológico, para lo cual el equipo está trabajando. La próxima semana se comenzará con los puntos de testeo.

CASOS

La Jefatura de Epidemiología del Sedes reportó ayer el descenso de las Infecciones Respiratorias Agudas mientras que los casos de covid subieron de 16 a 18.

El responsable de esa unidad, Huáscar Alarcón, pidió que la población potosina implemente las medidas de bioseguridad para evitar la expansión de las enfermedades infectocontagiosas.