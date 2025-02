Precandidatos de la oposición coquetean con los sectores cruceños y extreman esfuerzos para conquistarlos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Jorge Tuto Quiroga se dirige a un grupo de profesionales en Santa Cruz. Foto: Facebook Tuto Quiroga

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

“Santa Cruz es el resumen de la bolivianidad”, dice Manfred en la presentación de su alianza con Medrano en la capital cruceña; Doria Medina se reúne con sectores en Santa Cruz y reitera que en marzo se definirá al candidato del bloque de oposición; y, Tuto Quiroga: “Estoy convencido que con Samuel, Luis Fernando Camacho y otros líderes estamos destinados a entendernos y trabajar juntos para salvar Bolivia”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– “Santa Cruz es el resumen de la bolivianidad”, dice Manfred en la presentación de su alianza con Medrano en la capital cruceña

El precandidato y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó oficialmente este sábado su alianza con el concejal Juan Carlos Medrano, quien encabeza la agrupación política Santa Cruz Autónoma y Ordenada (SAO). Reyes Villa indicó que se debe “buscar la unidad en la diversidad” y recordó que personas de diferentes departamentos viven en Santa Cruz. “Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, ha llegado gente de todo el país. Entonces, Santa Cruz es el resumen de la bolivianidad, una muestra de la unidad”, señaló en su discurso en el estadio Real Santa Cruz, donde se concentraron los seguidores de Súmate y de SAO. “Es un orgullo hacer esta alianza con Juan Carlos Medrano”, manifestó Reyes Villa y anunció que hará alianzas en otros departamentos con actores políticos de cara a las elecciones generales.

– Doria Medina se reúne con sectores en Santa Cruz y reitera que en marzo se definirá al candidato del bloque de oposición

El empresario y precandidato Samuel Doria Medina llegó hasta la zona de Los Lotes de la capital cruceña para responder las consultas de los vecinos, en el marco de sus actividades políticas de cara a las elecciones generales 2025. En una de las consultas, Doria Medina habló sobre el bloque de la oposición, conformada por Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros políticos. “Hemos acordado que puede haber varios candidatos, pero a fines del mes de marzo vamos a preguntarle a la población quién cree que tiene que ser el candidato del bloque de unidad”, indicó Doria Medina y afirmó que “el resultado que salga, vamos a aceptar todos”, reiteró el empresario. “En esta elección es fundamental que cambiemos, que se vayan los que han gobernado 20 años”, recordó.

– Tuto Quiroga: “Estoy convencido que con Samuel, Luis Fernando Camacho y otros líderes estamos destinados a entendernos y trabajar juntos para salvar Bolivia”

El expresidente y líder opositor, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, señaló que continúa apostando por la unidad de la oposición para poder derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones nacionales a realizarse en agosto del presente año. “Estoy absolutamente convencido que con Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y otros líderes que se están plegando a esto, como José Gary Áñez, estamos destinados a entendernos y trabajar juntos para salvar Bolivia”, dijo Quiroga en una entrevista con el programa ¡Que Semana!, que se emite por EL DEBER Radio. En esa línea lamentó “las descalificaciones personales” que habría hecho en su contra el empresario y político Doria Medina, pero le extendió la mano y agregó que espera poder seguir “trabajando juntos” como se han propuesto en un principio.

– Evo Morales tiene como única opción el partido Frente Para la Victoria para intentar postular su candidatura

Evo Morales tiene en el Frente Para la Victoria (FPV) la única opción para intentar presentarse como candidato, porque el resto de los partidos políticos habilitados, o bien le negaron prestar su sigla o ya tienen postulantes o se aliaron para los comicios generales del próximo 17 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene actualmente en su registro 13 partidos políticos, entre ellos FPV, cuyos dirigentes no se pronunciaron aún sobre el tema. Al margen de FPV, son 12 los partidos que ya fijaron postura. Morales anunció una gran marcha para inscribirse como candidato con una sigla prestada, porque el MAS se quedó con el presidente Luis Arce tras un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Morales va en contra de otro fallo del TCP que el pasado año estableció que el exmandatario no puede ser candidato nuevamente.

– Andrónico aparece junto a Morales y dice: «El candidato no soy yo, es Evo»

“El candidato no soy yo, el candidato es nuestro hermano Evo Morales”. Así, desde el Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez intentó disipar los rumores que lo vinculan con una postulación presidencial. El presidente del Senado se pronunció en una conferencia de prensa, sentado al lado de Evo Morales, después de una reunión con los dirigentes del Pacto de Unidad “evista”. Andrónico enfatizó, de forma reiterada, que no tiene operadores ni coordinadores en afanes electorales, sino se considera orgánico. “Mi firme compromiso y convicción de ser orgánico. No soy candidato y el candidato es nuestro hermano Evo Morales, como en varias oportunidades y reiteradas veces lo he expresado”, afirmó Andrónico. Morales, a su turno, acusó a medios de comunicación y dirigentes prebendales por intentar confundir a su movimiento.

– Claure dice que el Gobierno convirtió a Bolivia «en el chiste de la región»

El empresario boliviano Marcelo Claure criticó duramente al Gobierno de Luis Arce, lo acusó de convertir a Bolivia en “el chiste de la región” y cuestionó la falta de atractivo del país para la inversión extranjera. “Ningún inversionista serio en el mundo considera a Bolivia como un destino viable para invertir, y usted, ministro (de Obras Públicas, Édgar Montaño), se encarga de reforzar esa percepción con cada declaración. Felicidades por convertir a Bolivia en el chiste de la región», escribió Claure en sus redes sociales. La declaración del empresario surge tras la reacción del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a su reciente propuesta de traer en 60 días una flota de aviones para revivir el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y así superar las dificultades de Boliviana de Aviación (BoA), la aerolínea estatal.

– Según congresista norteamericano, el MAS convirtió a Bolivia en «un Estado paria»

El congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez, quien representa al 26° distrito congresional de Florida (EEUU), afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) convirtió a Bolivia en «un Estado paria en la región». Su declaración surgió en respuesta a la polémica registrada este sábado entre el empresario Marcelo Claure y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sobre la viabilidad de invertir en el país. “Es lamentable, pero es así. Bajo Evo Morales y sus títeres del MAS, Bolivia se convirtió en un Estado paria en la región”, publicó Giménez, que es del Partido Republicano, en su cuenta de X. Con estas palabras, respaldó la postura de Claure, quien descartó a Bolivia como un destino confiable para la inversión y señaló que la incertidumbre política y económica genera desconfianza en los empresarios.

– Experto advierte que rentabilidad de contratos con Uranium y CBC se basa en precios hipotéticos del litio

Francesco Zaratti, experto en energía e hidrocarburos, advirtió que los contratos que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) pretende firmar con la empresa rusa Uranium y el consorcio chino CBC justifican la rentabilidad de los proyectos con precios muy altos e hipotéticos que el litio podría adquirir en el futuro. “Los egresos del proyecto están determinados por las inversiones de cada empresa y los costos de operación, de modo que, para justificar la rentabilidad de esos contratos, a las autoridades del sector no les ha quedado más que sobredimensionar los ingresos que reportaría la venta del Carbonato de Litio (Li2CO3) producido en las plantas”, explicó Zaratti. Los contratos que se pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa argumentan que los proyectos se sostendrán con las ventas del litio a precio internacional.

– “No es por falta de voluntad política”: Gobierno ratifica que no puede derogar disposición de decomisos del PGE

En medio de los anuncios de paro movilizado que los actores de la cadena productiva enfilan para este lunes en rechazo a la disposición adicional séptima de la Ley Financial, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló que el Gobierno no puede derogar este apartado y no pasa por un tema de voluntad política. “Sencillamente (el Gobierno) no puede derogar, abrogar o modificar una normativa con rango de ley, que a propósito es una necesidad para el país. Esta disposición séptima no se la ha concebido para controlar o fiscalizar a los industriales o al comercio minorista porque ya hay normativa para que el efecto”, indicó. Diferentes sectores anunciaron movilizaciones contra esta disposición, advirtiendo que contempla decomisos y confiscaciones si las instancias estatales consideran que el precio de un producto es elevado.

– Agreden a militares en Patacamaya tras decomiso de vehículo indocumentado

Dos militares fueron agredidos este sábado por una turba de presuntos “chuteros” en Patacamaya, luego de que los uniformados decomisaran un vehículo en la noche del viernes. Los efectivos se dirigían a El Alto, La Paz, transportando el vehículo incautado en la frontera cuando fueron emboscados por un grupo que intentaba recuperar el motorizado. Testigos afirman que los militares sufrieron golpes severos durante el ataque y, debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladados a un hospital cercano, donde permanecen bajo observación médica. Se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre el incidente en las próximas horas. Los uniformados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.