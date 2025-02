Preparación y ejecución del Carnaval cruceño genera movimiento de $us 70 millones

Entre septiembre, cuando se elige a la reina, y febrero o marzo, cuando se realiza el corso y los tres días, el movimiento económico en Santa Cruz beneficia a varios sectores que no les fue bien el resto del año debido a la crisis económica

Juan Carlos Fortún

Fuente: El Deber

El Carnaval cruceño es la única actividad que se celebra en los 56 municipios y eso genera un importante movimiento económico. Por ello, la preparación y ejecución de la festividad, que comienza en septiembre con la elección de la reina y concluye en febrero o marzo con los tres días de mojazón, mueve $us 70 millones.

Juan Pablo Suárez, expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz y actual director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), señaló que dentro de un estudio que se realizó; se calcularon todas las actividades relacionadas con Carnaval, durante los 365 días del año, como ser churrascos de fraternidades, fiestas de comparsas e incluso viajes relacionados durante el Carnaval, además de retiros espirituales, entre muchas otras. Todas ellas generaron un movimiento económico de unos $us 100 millones.

“Las actividades relacionadas al Carnaval durante todo el año, por lo menos hasta hace algún tiempo, era de unos $us 100 millones todo el movimiento económico que genera. Entre septiembre y marzo estaría el 70% del gasto”, dijo el economista.

Agregó que los tres días carnaval, además del Corso, no existirían sino se tuviera toda esa cultura carnavalera en el departamento cruceño.

“El Carnaval se pone fuerte a partir de septiembre (con la elección de la reina) y los tres días son el corolario de la actividad carnavalera que se realiza durante todo el año con, por ejemplo, las fraternidades y comparsas que están activas todo el año y, en realidad, existen gracias al Carnaval”, complementó.

En febrero del 2022, el alcalde cruceño Jhonny Fernández estimó que el carnaval generaría un movimiento cercano a los $us 200 millones, tras la época de pandemia. “Apostamos por la reactivación. Es momento para trabajar en los dos frentes, bioseguridad y reactivación”, sostuvo en aquella oportunidad.

Por su parte, Richard Gonzales, secretario municipal de Desarrollo Económico y Empleo en ese entonces, dijo que se tenía proyectado generar, según un estudio demográfico del Gobierno Municipal, unos 20.000 empleos eventuales en todo el proceso que conlleva organizar y realizar la “fiesta grande de los cruceños”.

Sectores beneficiados

Durante las precarnavaleras, el gran Corso cruceño, los tres días de mojazón e incluso carnavalito, diferentes rubros se benefician con el movimiento económico que genera el Carnaval en Santa Cruz.

Las bandas de música son uno de estos sectores y rubros que se benefician con las fiestas de carnaval e incluso lo ven “como un aguinaldo”. Samuel “Lokillo” López Sausa integrante de Lokillo y su banda indicó que esta es la temporada que más esperan porque obtienen buena ganancia, por ejemplo, el año pasado cobraron $us 12.000 y para este 2025 ya tienen cerrado contrato con una agrupación carnavalera.

Agregó que, durante el resto del año, a pesar de que el precio por contratarlos baja, les va bien.

“Tenemos trabajo a partir del jueves, viernes, sábado y domingo. A veces cae (trabajo) un lunes o un martes, es rara vez, pero después a partir del día jueves ya tenemos contratos para poder tocar”, indicó López que lleva junto a su banda desde 2018.

La confección de casacas es otro de los rubros que se beneficia económicamente con la fiesta grande de los cruceños. Omar Dávila Torrico, de la empresa Estilo y Creatividad, dijo que el año pasado con la subida del dólar “no hubo mucho movimiento económico” y por ello no tuvieron muchos pedidos de confección.

“Ahora que el Carnaval genera movimiento económico, no solamente para mi rubro, tengo bastantes pedidos sobre todo de provincias y los pueblos de la Chiquitania como San José y Santa Rita”, contó Dávila que lleva 18 años en el negocio.

Las casacas, gorras y morrales forman parte del grueso de los pedidos que reciben, y como deben producirse en grandes cantidades, trabajan desde las 6:00 hasta la 1:00 de la mañana.

“Hay que aprovechar el movimiento (económico de carnaval) porque durante casi todo el año no hay muchos pedidos. Para estas fechas, se deben llegar a entregar a todas las comparsas de provincias entre 1.000 a 2.000 casacas”.

Agregó que los pedidos carnavaleros de este 2025 han tenido una leve bajada comparada al año pasado y atribuye esto al incremento de precios de otros productos como los útiles escolares, por ejemplo, por lo tanto “la plata ya no le alcanza a la gente” para todo lo que tiene que comprar.

El año pasado, el movimiento económico que le generó la venta de casacas, gorras y morrales fue entre Bs 100.000 y Bs 90.000, “pero no todo es ganancia” porque parte de este monto se va a insumos como ser tela, papel, tinta sublimada y elementos para costura.

“En lo que es cuestión de insumos como ser hilos para costura, tela y tinta se va un 60% y queda de ganancia entre 40% y 35%”, complementó.

Francisco Mercado, reconocido diseñador y creador de carros alegóricos de Carnaval, destacó la importancia de esta festividad en el movimiento económico del cruceño.

“A veces muchas personas critican el tema de la crisis económica, pero no se dan cuenta de que esto (el Carnaval) hace que exista mucho movimiento económico. Por ejemplo, nosotros compramos bastante material y tenemos 25 personas que de manera directa trabajan con nosotros solamente en carros, pero también (en otras empresas) están los diseñadores y también los que hacen casacas sublimadas”, destacó.

Agregó que el diseño y confección de los carros alegóricos genera ganancias y puso como ejemplo que cuando el costo promedio, por carro, oscila por $us 20.000, una empresa que cierra con cuatro o cinco comparsas puede generar un importante movimiento económico.

Mercado contó que su empresa, que lleva su mismo nombre, trabaja gran parte del año en lo que viene a ser decoración de bodas, fiestas de promoción y centros comerciales por Navidad, pero ahora como en los meses de enero y febrero es una época baja para estos eventos, puede contar con todo su personal para abocarse a los carros alegóricos y también en la decoración de eventos y fiestas carnavaleras.

Por otro lado, añadió que al igual que en otros rubros el costo de los insumos que requieren subió sus costos aproximadamente entre el 25% y un 30%.

Paola Fiorillo Bonaccelli, diseñadora de modas, recalcó que la temporada de Carnaval es una época fuerte del año porque trabaja confeccionando los vestidos y tocados para las reinas de las comparsas, tanto en la capital cruceña como en algunas provincias.

“Gracias a Dios, el Carnaval es bien movido y da trabajo a todo el mundo, desde las costureras, los pintores, los que colocan las plumas (a los trajes) y hasta los que embalan los trajes para mandarlos a otra ciudad”, destacó la diseñadora.

Finalmente, en lo que se refiere a los costos detalló que existen trajes de diferentes tipos de precio, como por ejemplo un vestido de reina para una coronación sencilla de $us 500 hasta un vestido para reina con espaldar y tocado, entre $us 4.000 y $us 5.000.

Movimiento en provincias

En enero de este año, el ICE publicó el estudio Hábitos de Consumo en el Carnaval 2024 y uno de los puntos señaló que el presupuesto promedio de una persona que viajó desde Santa Cruz de la Sierra a las provincias cruceñas a pasar este feriado fue de Bs 1.323.

Este levantamiento de datos también mostró que el 21% de los sondeados optó por viajar, ocupando el segundo lugar. Mientras que el primer puesto, 36%, fue para la opción “compartir con amigos/ familiares” y el tercer lugar, 12%, optó por señalar que saltaría en una agrupación carnavalera o comparsa.

Del segmento de población que decidió viajar, el 53% se inclinó por trasladarse a las provincias cruceñas. Samaipata ocupó el primer lugar con 24% de los sondeados y un presupuesto base de Bs 1.433, le sigue Roboré con 18% y un presupuesto de Bs 1.798, en tercer lugar, se encuentra San José de Chiquitos con 12% y un presupuesto base de Bs 1.250. Buena Vista con 9% y un presupuesto base de Bs 750, y Vallegrande 6% y un presupuesto de Bs 930, ocupan los dos puestos restantes.

China y Argentina son los países de donde más se importan productos para carnaval en los últimos años

Durante la gestión 2023 y parte de 2024, hasta el mes de noviembre, China y Argentina son los países de donde más se han importado productos para carnaval, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) realizado con datos y cifras del Instituto Boliviano de Estadística (INE).

En 2023, la importación de estos productos de China registró un valor de $us 3.205.508 por importar 1.467.725 kilogramos. En tanto que, en 2024, el valor de estas importaciones chinas fue de $us 1.951.417 por traer al país un volumen de 900.719 kilos.

En lo que se refieren a las importaciones de Argentina, en el año 2023 se alcanzó un valor de $us 972.262 por importar 791.376 kilogramos. En tanto que, en 2024, el valor que se obtuvo fue de $us 911.963 por traer 861.390 kilogramos de volumen.

Por otro lado, en lo que respecta al ingreso ilegal de productos, en febrero del 2024 la aduana comisó 40,7 toneladas de bebidas alcohólicas, espumas y otros, para ser vendidas en Carnaval.

