Prohibición de exportación de carne: Para el Gobierno “no hay afectación grande” porque se seguirá vendiendo en el mercado nacional

Siles señaló que si se hace un análisis de la estructura de costos se observa que los precios en el país y en el extranjero “son competitivos”. “Los ganaderos van a seguir vendiendo, pero ya no para exportación. El ganadero va seguir vendiendo, ahora en el mercado nacional. Aquí no hay una afectación grande, no se les está prohibiendo la venta, solo queremos aumentar la oferta en el mercado nacional”, remarcó.

“Se les advirtió que nos den muestras de rebaja (del precio) para que la población no sufra este incremento del 100% del 120%, en relación a la pulpa corriente. Si nos ponemos a hablar de otro tipo de carne se sufrió un incremento mucho mayor al 120%”, sostuvo.

Agregó que las reuniones con el sector fueron constantes. “No fue una decisión intransigente, la semana pasada me reuní personalmente con el sector solicitando que reduzcan los precios. Aclaro que no se está suspendiendo las exportaciones, no se ha iniciado el proceso de exportación este año”, sostuvo a tiempo de asegurar que este año aún no se había dado cupos al sector.

Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que ni el 10% de lo que se produce se exporta y el precio lo regula el mercado con la oferta y la demanda. Dijo que la carne boliviana se está yendo a Perú y otros países vecinos.

A su vez, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, descartó que el sector asista a la reunión de este jueves en Santa Cruz y dijo que en adelante esperan que los encuentros sean con los ministros, no viceministros.

En respuesta, Siles señaló que el 60% del precio de la cadena de producción de la carne está en los ganaderos. “No es cierto que el mercado rige el precio”, sostuvo.

Agregó que se están realizando controles en fronteras para evitar el contrabando.