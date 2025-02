Proyectan una caída del 10% en la oferta de pollo y dudan que los precios vuelvan a ser los de antes

Falta y encarecimiento de insumos

Castro apoyó su análisis en la escasez y el aumento en el precio del maíz y la torta de soya, dos insumos fundamentales para la alimentación de las aves. Durante el primer semestre del año pasado, el maíz se adquiriría a Bs 65 por quintal; sin embargo, en los últimos meses el precio fue en ascenso y actualmente el quintal es adquirido a un precio de Bs 148.

El sector avícola nacional demanda 900.000 toneladas de maíz al año. Sin embargo, Emapa, con las 65.000 toneladas que adquirirá según el Presupuesto General del Estado (PGE), no podrá cubrir ni el 10% de este requerimiento. Esto significa que, de cada 10 pollos producidos en el país, solo 1 pollo se alimentará con el maíz que vende Emapa.

A esto se suma que la torta de soya pasó de $us 365 a $us 491 la tonelada dentro de la banda de precios establecida por el Gobierno, en un contexto de baja producción que también viene siendo advertido por el sector agroindustrial; sin embargo, fuera de este escenario, es decir, en el mercado local, el precio alcanza los $us 650 la tonelada.

“También, debemos informar que el volumen de torta de soya solicitado para nuestros asociados fue recortado por el Gobierno nacional en un 16%. Recortes históricos que se vienen dando desde hace varios años, semestre tras semestre”, puntualizó el presidente de ADA.

Asimismo, la falta de disponibilidad de dólares ha generado irregularidades en la importación de reproductoras, con una reducción del 35% en comparación con lo habitual, especialmente entre los meses de abril a junio de 2024, según el reporte

Esta situación ha provocado, de acuerdo con el informe, una disminución en las cargas de pollito bebé a las granjas, lo que se traduce en una oferta de pollo un 10% menor para la población durante los primeros cuatro a cinco meses de esta gestión 2025.

“Ante este panorama, también podemos afirmar que la provisión de pollo para el segundo semestre de 2025 va a ser muy irregular, marcada por momentos con aumento de la oferta y momentos con disminución de la misma, provocando inestabilidad en los precios”, explicó el titular de ADA.