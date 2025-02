¿Quién es Mario Rodolfo Borda,el nuevo gerente de BoA?

Fuente: Unitel

“Designar al ciudadano Mario Rodolfo Borda Zambrana como gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), bajo tuición del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor”, reseña la norma de su designación.

“Yo me he formado en el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), soy piloto, he estudiado administración, tengo maestría, tengo un doctorado de administración aeronáutica de los Estados Unidos, soy abogado, he abordado nuestro país, y esa dedicación, esa experiencia, pienso plasmarla”, señaló tras jurar al cargo en reemplazo de Ronald Casso.

Según el Ministerio de Obras Públicas, Borda Zambrana cuenta con experiencia en la administración de aviación, aerolíneas, aeropuertos, autoridad de aviación civil, operaciones de vuelo, planificación, gestión y capacitación, además de experiencia con aeronaves, Boeing y Airbus.

Además, tiene trayectoria en entrenamientos en simuladores de vuelo, certificación de inspecciones, entrenamiento, inspección previa para la certificación, además de la experiencia en operaciones internacionales, normas y directrices operativas de la Organización de Dirección Civil Internacional OASI.

Asimismo, tiene en su hoja de vida formación en certificado, revisión, actualización e implementación de acuerdos bilaterales internacionales, contratos en aeronaves, derecho aéreo, servicios de actualización y gestión de las autoridades nacionales de visión civil.

Metas y desafíos

Tras su posesión, Borda agradeció ”al Gobierno democrático del Estado Plurinacional la confianza depositada” en su persona.

Luego, trazó sus compromisos y plan de trabajo para la nueva etapa de la aerolínea estatal a su cargo.

“Comprometerme ante el pueblo boliviano en esta delicada misión, a todos los bolivianos nos toca reconocer que BoA ha sido un esfuerzo y que debe continuar”, señaló.

“En este sentido, es deber de todos nosotros preservar, es deber y entender de que la aerolínea es un gran esfuerzo y este país es mediterráneo, este país está encerrado en sus montañas y lo único que tenemos libre es el aire”, destacó.

Quejas por BoA

En los últimos meses BoA enfrentó una serie de denuncias y quejas de usuarios por demoras o cancelaciones de vuelos, pérdida de equipaje, aviones que no llegan a despegar por fallas técnicas o aterrizajes turbulentos.

Pero el incidente que activó las alarmas fue el registrado en un vuelo que debía partir del aeropuerto de Cochabamba con rumbo a Santa Cruz. Ahora, enfrenta una auditoría.

En su juicio, su misión “es preservar la seguridad, es evitar que haya un accidente. Para eso necesitamos el concurso de nuestros pilotos, nuestros mecánicos, el personal, la gente. Necesitamos que exista transparencia”.

“Necesitamos transparencia en los contratos, transparencia en las operaciones. Entonces, de esa forma vamos a poder cumplir esa meta tan grande que tenemos y que hoy está confiada en mi persona. Cuento con la experiencia.

Frente a las denuncias, quejas y el reciente incidente, creció el pedido de sectores y usuarios para eliminar el monopolio del Estado en la aviación comercial doméstica, una postura que el Gobierno de Luis Arce ha negado de forma insistente.

“He escuchado muchas veces sobre los cielos abiertos de Bolivia, dar a todos todo lo que nos queda y que no quede nada acá. Uno tiene que tener cuidado cuando hace esas cosas y habla. He visto mucha gente que se da el título de experto, pero hay que ver quién los ha hecho expertos”, dijo.

“Entonces, este conjunto de cosas hace ver que este es un momento de responsabilidad y quien se hace cargo tiene que entender, en este caso mi persona, lo difícil que es el momento”., sostuvo.

El Gobierno

Al respecto, Montaño encomendó “la gran responsabilidad de trabajar para la empresa, para el país, para todos los bolivianos y evidentemente para que siga siendo seguro el transporte aéreo aquí en Bolivia”

“Por instrucciones de nuestro hermano presidente Lucho, de nuestro hermano vicepresidente David, se debe de combatir en primera línea toda acción, todo tipo de lucha contra la corrupción, la discriminación”, indicó.

El ministro dijo además que “evidentemente la industria aeronáutica aquí en Bolivia ha arrojado números positivos y por eso es que tenemos como ingresos de 2024 más de 414 millones de dólares, de los cuales tenemos como saldo en los bancos más de 37 millones de dólares en estos momentos”.

Indicó que “el flujo de viajeros ha crecido en más de 4 millones 991 mil pasajeros que ha transportado BoA”.

En ese marco, Montaño agradeció a Ronald Casso, el entonces gerente de la aerolínea, quien fue designado como gerente de BoA en 2007, en el Gobierno de Evo Morales. Dejó el cargo en la crisis de 2019, pero retornó con la llegada de Luis Arce al poder.

“Por eso es que también desde aquí le mandamos el agradecimiento correspondiente a nuestro ex gerente, al ingeniero Casso. Queremos indicar al hermano Borda que tiene que seguir esa línea de crecimiento, que tiene que seguir la línea de fortalecimiento al transporte aéreo aquí en nuestro país”, afirmó Montaño.

“Todos los bolivianos debemos de trabajar para que nuestra línea bandera pueda seguir surcando todos los cielos de todos los países en el mundo entero. Por eso esta gran responsabilidad le encargamos, hermano Borda, y que obviamente nos saque todas las situaciones, resuelva todas las problemáticas que se tienen en el mundo entero”, demandó.

En ese marco, encomendó las gestiones para enfrentar los auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés.

“Boliviana de Aviación Boliviana de Aviación debe de seguir surcando en todo el mundo y para eso debemos de pasar la auditoría de la OASI y es importante la intervención de BoA, de todos sus trabajadores, de todos los pilotos, los tripulantes, para que podamos certificarnos en este año, una vez más, para que Bolivia obviamente siga teniendo una categoría 1 y podamos realizar todos los vuelos que sean necesarios desde Bolivia al mundo entero”, sostuvo Montaño.