Luego de intensa búsqueda y el despliegue de más personal, este jueves se encontró el cuerpo de otra víctima del accidente de tránsito sucedido en Villa Tunari, del departamento de Cochabamba. El Ministerio de Defensa confirmó el hallazgo realizado por los rescatistas que trabajan en el lugar.

La cartera de Estado, a través del Viceministerio de Defensa Civil, determinó el despliegue incluso de una búsqueda aérea este jueves. Aún tres de las víctimas del siniestro, sucedido en inmediaciones del sector Siete Curvas, siguen desaparecidas.

“En el marco de las labores de búsqueda y rescate desplegadas por el Ministerio de Defensa y el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y Esabol (Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos), se encontró un cuerpo sin vida en el río 24, entre las comunidades Tocopilla y Florida. Las autoridades trabajan en la identificación del mismo, aunque preliminarmente se presume que podría tratarse de Reynaldo Pérez, de 24 años”, informó la cartera estatal, mediante una nota institucional.

VILLA TUNARI

El accidente de tránsito sucedió la noche del martes. De acuerdo con el reporte, el vehículo en que viajaba una familia se embarrancó y los ocupantes cayeron hacia el río Espíritu Santo; desde entonces la búsqueda ha sido intensa para dar con las víctimas, entre las que está un bebé de un año aún desaparecido.

El informe policial señala que cuatro personas lograron salir del río en un inicio, dos varones y dos mujeres; no obstante, tras notar que los niños no estaban con ellos, los hombres regresaron para tratar de encontrarlos, pero no retornaron.

“Hasta el momento, se recuperaron los cuerpos de Samuel Pérez (3 años) y de otra persona aún no identificada (la de este jueves). Continúan desaparecidos Javier Pérez (30 años), Ander Pérez (4 años) y Jayro Pérez (1 año)”, detalló Defensa.

Los operativos siguen en el sector para dar con el resto de las víctimas. Además de los equipos militares y gubernamentales, se movilizan comunarios y otros voluntarios.

“Allí está el SAR-FAB, el SBRAB (Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana), la UGR (Unidad de Gestión de Riesgos) de la Gobernación, la UGR municipal, están los rescatistas voluntarios que hacen turismo y canotaje, la Policía Boliviana, varias instituciones. Y no nos olvidemos del apoyo importante de nuestros hermanos comunarios”, indicó Samuel Pereira, coordinador departamental del Ministerio de Defensa, en Bolivia TV.