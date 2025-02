¿Resistencia pop? El frente de artistas que se opone a Milei

El presidente argentino se ha sumado a la batalla y carea a cantantes como María Becerra o Lali Espósito.

Artistas jóvenes, populares y con impacto internacional como Lali, María Becerra, Dillom y Milo J se convirtieron, de manera sorpresiva, en la avanzada opositora al presidente Javier Milei en Argentina.



Así quedó evidenciado esta semana, a partir de un nuevo escándalo en un país en el que la oposición partidaria está desunida y desorganizada, y sin poder hacer frente al oficialismo. El miércoles, Milo J, una de las nuevas estrellas de la música argentina, y que apenas tiene 18 años, había programado un recital gratuito en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la última dictadura militar (1976-1983). => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando» La madre de Milo J contó que desde el gobierno de Milei los amenazaron para que suspendan el show.

Pero una jueza suspendió el concierto a último momento, lo que provocó una fuerte controversia que incluyó denuncias de censura en contra de un joven comprometido con las causas sociales que Milei desacredita.

«Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta, nos suspenden el evento, no cobré entradas, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto, no sé qué otra excusa tiene el presidente para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora», advirtió el músico en un mensaje que publicó en sus redes sociales para explicarles a sus fans la suspensión del evento y pedirles que se retiraran porque la Policía podría reprimirlos.

Ataques

Con la polémica sobre Milo J en marcha, Milei decidió escribir un mensaje para atacar a María Becerra, una cantautora de 25 años y una de las figuras internacionales más importantes de Argentina, que criticó la gestión de los incendios que desde hace semanas están devastando la Patagonia.

«Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros», dijo una artista que llena conciertos en América Latina y Europa, al convocar a realizar una colecta en apoyo a los bomberos que combaten el fuego.

«Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego», respondió el mandatario, al hacer un juego de palabras entre el apellido de la cantante y las siglas del Banco Central de la República Argentina, a modo de insulto.

En el mismo mensaje, Milei reiteró sus ataques a Lali, una de las artistas más conocidas a nivel internacional, y a quien ha impuesto apodos ofensivos desde que era candidato presidencial, luego de que ella lamentara que el libertario encabezara las preferencias electorales.

Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego.

Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo.

Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento.

«Debe ser como Ladri Depósito, que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento», acusó el presidente, al sugerir que las artistas lo cuestionan porque alguien les paga.

Activismo

Las cantantes le han respondido desde la música. Lali, por ejemplo, compuso la canción ‘Fanático’, un hit mundial en el que parece aludir la pugna que tiene el presidente con ella. Además, el pasado 1 de febrero, participó junto con María Becerra en la marcha antifascista contra el Gobierno.

En el caso de Dillom, se trata de un rapero de 24 años que en 2024 fue denunciado por reversionar una canción en la que decía «a Caputo en la plaza lo tienen que matar», en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo. El oficialismo, encabezado por Milei, lo denostó, pero finalmente la justicia determinó que no había cometido ningún delito.

Desde entonces, el joven ha criticado de manera recurrente al Gobierno, al igual que Milo J, pero Milei no les responde directamente a ellos, ni de manera tan frecuente, como sí lo hace con Lali y María Becerra. Las artistas, en tanto, siguen de gira por el mundo.