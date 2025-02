Rodrigo Paz: Como el MAS está en crisis, el anti-MAS también

En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Paz destacó que la gente ya no percibe a los políticos como representantes de sus intereses.

Santa Cruz.– El precandidato a la presidencia, el senador Rodrigo Paz, afirmó que tanto el Movimiento al Socialismo (MAS) como la oposición anti-MAS atraviesan una crisis profunda, debido a que ambos se han centrado en sus luchas internas y han dejado de lado las verdaderas necesidades de la mayoría de los bolivianos, quienes enfrentan una creciente crisis en el país.

En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Paz destacó que la gente ya no percibe a los políticos como representantes de sus intereses. “El motivo es que estos señores (la oposición) están contra estos señores (del MAS). La gente no siente que están hablando de la gente sino de sus candidaturas. Dicen: ‘No me importa la izquierda o la derecha, porque no me dan de comer. Lo que me da de comer es lo que hago todos los días porque yo no dependo del Estado’”, manifestó Paz.

El senador explicó a Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen el programa radial de La Hora Pico, que el conflicto dentro del MAS es más complejo de lo que parece, especialmente con figuras como Andrónico Rodríguez. A su juicio, “Andrónico no es que sea la renovación, tiene que voltear a su jefe. Andrónico tiene dos peleas. Quién va a ser su jefe del Chapare, el Chapare tiene milicias, que es el Estado mayor del Pueblo, tiene territorio que no está controlado por la soberanía nacional, tiene plata de lo ilegal y tiene un comando. Ya está pelando con Evo para ser comandante del Chapare”, explicó Paz.

Paz también reflexionó sobre el conflicto interno dentro del MAS, donde figuras como Evo Morales, Luis Arce y Andrónico Rodríguez parecen competir por el liderazgo del partido. En su opinión, el MAS y sus liderazgos han dejado de representar los intereses de las grandes mayorías bolivianas.

En cuanto a la oposición, Paz se mostró crítico con la unidad que intenta mostrar el bloque anti-MAS. “Se dicen ser un bloque de unidad, pero más bien es una mezcla. Si eso es unidad, de la forma en que se sacan los ojos, ¿qué clase de unidad es esta?”, señaló. En este contexto, destacó que no basta con que él sea parte del bloque opositor. Según Paz, el verdadero desafío es construir un “bloque de unidad que venza” y que realmente represente los intereses de la mayoría del pueblo boliviano.

“Está el bloque de la unidad, y el bloque del MAS, que perdió la relación con la inmensa mayoría del país. Pero también está la mayoría, que dice ‘¿dónde me voy? ¿Quién representa mis necesidades?’”, concluyó Paz, dejando claro que, para él, el objetivo principal debe ser el bienestar de la gente, y no las disputas internas entre los partidos políticos.