Rodríguez Veltzé ve «muchos candidatos varones y muy mayores» y pide incluir a más mujeres e indígenas

El exmandatario indicó que promueve las renovaciones de liderazgos y que no será candidato presidencial.

eju.tv / Video: Fides

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé observó este viernes que haya «muchos candidatos varones y muy mayores» que se perfilan a postular por la Presidencia del Estado, y sugirió incluir a más mujeres e indígenas para dar pluralidad a la democracia.

«Hoy veo muchos candidatos, lo celebro, pero veo muchos varones muy mayores, pocas mujeres e indigenas, todavía estamos a tiempo de seguir llenando las casillas con mejores opciones y hay que darle aliento a que la democracia triunfe con quien reciba el voto», declaró a Fides el exmandatario.

Hasta el momento, apenas tres de los posibles aspirantes a la Presidencia son menores a 60 años: Rodrigo Paz (57); José Carlos Sánchez, del Frente Conservador Liberal Boliviano (41), y el senador masista Andrónico Rodríguez (36), y se cuenta sólo dos mujeres: Amparo Ballivián y Carol Blenda Ilievski.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El resto supera los 60 y son todos varones: Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa, hasta el momento.

Al ser consultado sobre su posible candidatura en los comicios generales, Rodríguez Veltzé afirmó que no exista posibilidad de que aspire a la Presidencia.

«Yo he manifestado muchas veces que promuevo renovaciones de liderazgo, yo no soy candidato, nunca fui candidato, nunca hice política partidaria y más bien aliento que se trabaje en la pluralidad de democrática (…). Por ahora no tengo ningún propósito, más adelante tampoco, estoy mirando mi junta vecinal, tal vez» señaló.