Rubiales declara que se ha «comido a besos a un montón de futbolistas»: «Fue un signo de cariño con una persona que me inspiró ternura»

“Lo acontecido no tenía ninguna importancia, ni para mí, ni para ella”, ha asegurado, refiriéndose a Jenni Hermoso

Luis Rubiales junto a su abogada (REUTERS/Violeta Santos Moura)





Fuente: infobae.com

Tras más de una semana de sesiones, el juicio contra Rubiales está llegando a su recta final y este martes comienza el turno de palabra de los acusados. El primero de ellos es el principal protagonista, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones.

En su declaración, que ha respondido a todas las partes, ha defendido que el beso a Jenni Hermoso fue consentido. “Estoy totalmente seguro que me dio su aprobación”, ha respondido a la Fiscalía.

Según su versión, solo la besó porque tras verla triste por haber fallado un penalti, quiso animarla “como un amigo”. Ha asegurado que se conocen “desde hace muchos años”, por lo que solo fue algo “espontáneo” y a raíz de la “euforia” del momento. Ha relatado que todo pasó en un momento y que si le llegó a preguntar si le dejaba darle un “besito”.

La representante del Ministerio Público le ha preguntado si dar besos en la boca es algo que realiza de forma habitual a lo que ha contestado que “no”. “A mis hijas no les doy besos de normal, pero si quizás en Fin de Año”, ha agregado, para explicar que solo fue por las dimensiones de la celebración que estaban viviendo.

Con su respuesta, la fiscal ha insistido en si habría hecho lo mismo si hubiera sido un hombre. Ha respondido que solo lo hace con gente con la que tiene mucha cercanía. “En la selección femenina había cuatro o cinco con las que tenía amistad, entre las que estaban Jenni”, ha asegurado.

“Solo fue un tema entre amigos”

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/02/N69LtGeB-34516614.mp4 El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la coronación de la selección española tras ganar el Mundial Femenino

Durante su interrogatorio ha defendido más de una vez que lo que hizo no era una agresión sexual, que solo era “un tema entre amigos”, pero si que ha asegurado que se arrepintió de lo que había hecho, porque “tendría que haber tenido más sangre fría” en el momento. “Metí la pata, desde el primer momento reconocí que me equivoqué”, ha añadido.

Según su versión, que ha chocado con las de las jugadoras de la selección y la propia Jenni Hermoso, la afectada estuvo en todo momento “contenta y celebrando” y que en ningún momento la vio “llorando”.

Ha asegurado que fue ella misma la que dio las primeras declaraciones sobre lo ocurrido en la que dijo que “no tenía importancia” y en las que según él, Jenni Hermoso llegó a asegurar que era “una cosa entre amigos”. En su interrogatorio, la jugadora explicó que no tenía relación de amistad con Rubiales y que en los primeros momentos se mostró “feliz”, por el logro que había conseguido, pero eso no significaba que no le “dio asco”.

En la reunión improvisada que tuvieron ambos mientras las jugadoras se encontraban en los vestuarios ha relatado que solo hablaron de la fiesta que iban a tener en Ibiza. “Yo llamé a Jenni, porque ella era la única que sabía que íbamos a Ibiza, pero para nada hablamos del beso”, ha declarado.

“Fue algo sin importancia”

Sobre el comunicado que otros testigos han asegurado que redactó él mismo en el autobús camino al aeropuerto, lo ha negado tajantemente. Ha relatado que eso es algo que llevan los de comunicación y que en ese momento solo estaba pendiente de la muerte del padre de la jugadora Carmona, que había ocurrido en ese momento.

Ya en el avión, ha descartado que hubiera un ambiente de “preocupación” entre los los jefes de la RFEF y que todos a su alrededor le estaban diciendo que era algo “sin importancia”. Los únicos preocupados eran los de comunicación, por las dimensiones tan grandes que estaba tomando el tema», ha agregado.

Ha negado que insistiera a Jenni Hermoso para realizar un vídeo conjunto. Ha explicado que solo lo habló una vez con ella, y tras su negativa, en la que según él, la jugadora le dijo que ya lo había dicho todo en sus primeras declaraciones públicas, dejó el tema.

Si ha relatado que Jorge Vilda fue a hablar en un momento con el hermano de Jenni Hermoso, pero que no fue una petición suya. “Nunca pedí que hablarán con ella, ni por terceras ni directamente”, ha insistido.

En respuestas a su abogada ha dejado caer que las declaraciones de las jugadoras son solo una represalia por un problema previo que tuvieron en el que le pidieron que destituyera a Vilda y no lo hizo. “Me dijeron que habría consecuencias” y ha explicado que fue la propia Jenni Hermoso la que medió en todo, reiterando su versión de que la relación entre ambos era “muy buena”.