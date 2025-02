Santa Cruz se convierte en la plaza más apetecida por los precandidatos a la presidencia

En los últimos días Santa Cruz fue el centro de campaña política de Tuto Quiroga, Manfred Reyes y este sábado será el turno de Rodrigo Paz, todos ellos precandidatos a la presidencia. Los bloques del masismo aún se enfrascan en pugnas internas y los actores locales miran de palco.

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

Santa Cruz de la Sierra, la capital más poblada del país, se convierte en la plaza electoral más apetecida por los precandidatos a la presidencia. En los últimos días, los aspirantes más visibles a la silla presidencial como son Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, llegaron a esta capital a medir fuerzas y conquistar el corazón de los cruceños.

Otros, como es el caso del senador opositor Rodrigo Paz, no se quedan indiferentes y anuncian encuentros con la población cruceña, en este último caso con los habitantes del Plan 3000.

“Querida familia del Plan 3000 de Santa Cruz, el día sábado 1 de febrero, a la seis dela tarde tenemos un gran encuentro, estarán cuentapropistas, gremialistas, transportistas, comerciantes, profesionales, jóvenes; la familia del Plan 3000, la familia cruceña, para pensar y debatir cuál es la renovación y el cambio en Bolivia, pero sobre todo para pasarla bien”, dice Paz en un video que publicó en la red X.

Paz Pereira, senador tarijeño por Comunidad Ciudadana (CC) promociona desde 2022 su imagen como una alternativa política a nivel nacional, con su agrupación ciudadana denominada “Primero la gente” y recorre todo el país con el fin de lograr más simpatizantes a su favor.

Así como Paz, otros políticos también no descansan en su campaña preelectoral. Tal es el caso del alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, líder de Súmate, quien el pasado jueves 30 de enero también llegó a Santa Cruz de la Sierra donde le esperaron sus militantes con música, banderas lilas y abrazos. Una vez más descartó unirse al bloque de unidad opositora y dijo que su alianza es “con el pueblo”.

“Yo me estoy uniendo al pueblo, con la gente, eso es lo que interesa, que la gente me apoye, no a un político, sino la gente”, reiteró Reyes Villa y aseguró que Bolivia no está para más experimentos y que él puede “cambiar” el país, así como “cambió a Cochabamba”.

Los dos últimos días de la semana laboral, jueves y viernes, Manfred los dedicó enteramente a su campaña política: el jueves estuvo en Santa Cruz y el viernes se trasladó a Trinidad, Beni, donde fue recibido con banda de músicos y se reunió con juntas vecinales, organizaciones universitarias y pueblos indígenas, según las publicaciones de sus redes sociales.

Este sábado llegó a Riberalta donde lideró una caravana de motoqueros y también sostuvo encuentros con organizaciones de la región.

El martes 29 de enero, el precandidato del bloque opositor Jorge Tuto Quiroga también estuvo en Santa Cruz de la Sierra donde recibió un baño de popularidad, realizó promesas a mil y presumió frente a sus seguidores sus dotes de buen bailarín.

No obstante, la actividad política de Tuto, fue empañada por la frase con la que lo presentó Gary Añez, su aliado político, quien en un momento de euforia política le dijo: “¡Tuto: le entrego a mi pueblo!”.

El dicho, antes que las ofertas de Tuto a Santa Cruz, se impuso en los titulares de los medios, generó una ola de reacciones, memes por doquier, al punto que en la memoria del colectivo cruceño el discurso de Quiroga pasó a un tercer o cuarto plano.

De su lado, Añez, argumentó: “Yo no entregué nada (…) simplemente es una frase sacada del escenario, no del contexto, del escenario… la utilizó el aparato político y los detractores que yo tengo para decir que yo entregué a Santa Cruz, que vendí a Santa Cruz”, dijo el político quien le restó importancia a los efectos de la frase que disparó.

En medio de esta ola preelectoral que inunda a los cruceños, las facciones del “instrumento político” que antes era parte indiscutible del MAS, también se asoman, aunque de manera un tanto tímida.

Sin un claro, candidato, una facción de los evistas cruceños se alejan de su líder, Evo Morales, y anuncian que en Santa Cruz proclamarán a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia.

Mientras, los precandidatos que son natos de Santa Cruz, no se muestran muy activos y aparecen más en declaraciones ante los medios de prensa para calificar y medir a sus contrincantes o figuran en encuestas que supuestamente les ubican en lugares preferenciales.

