Santa Cruz: Vecinos convocarán a un cabildo para pedir suspensión del inicio de clases por falta de condiciones

Juntas vecinales de Santa Cruz de la Sierra están autoconvocándose a un cabildo para determinar y exigir que el inicio de clases se postergue por una semana más ante la falta de condiciones, pues señalan que las unidades educativas no están listas, no habrá desayuno escolar y hay incertidumbre por el paro de transporte público.

Nelson Robledo, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), señaló que son varias juntas de vecinos de los diferentes distritos de la capital cruceña que están en la incertidumbre de que sus hijos puedan pasar clases a partir de este lunes 3 de febrero.

Señalan que las unidades educativas no están refaccionadas en su totalidad, que los trabajos no están concluidos, y que además no habrá el desayuno escolar para los estudiantes. Además, aseguran que habrá ausentismo en los establecimientos si se concreta el paro del sector transporte desde este lunes.

