Sectores productivos y económicos ratifican el paro movilizado para el lunes 10 de febrero

La reunión multisectorial se llevó a cabo este miércoles en Tarija. Foto: CAO

Boris Bueno Camacho / La Paz

Encuentro multisectorial ratifica paro nacional movilizado para el lunes 10 en contra de la disposición confiscatoria; elecciones: alianzas deberán ser presentadas hasta el 18 de abril y candidatos, en mayo; y, Evo revela plan para marchar con miles hacia La Paz e inscribir su candidatura con ‘sigla prestada’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Encuentro multisectorial ratifica paro nacional movilizado para el lunes 10 en contra de la disposición confiscatoria

El dirigente de los Gremiales de Bolivia, César Gonzales, ratificó este miércoles, tras una nueva reunión multisectorial en la ciudad de Tarija, que saldrán a las calles del país el lunes 10 de febrero próximo, para protestar en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Indicó que cada sector se organizará para acatar el paro nacional movilizado, para el cual ya se definieron puntos de partida. “Paro nacional movilizado, cada sector tiene sus características. El sector gremial se va a movilizar y se concentrará en diferentes puntos del país, es el caso de Cochabamba, en la esquina Punata; en Santa Cruz, en el Cementerio General y en otro en el Cristo Redentor; en Sucre, en el emblemático Reloj; en La Paz, en el puente de la Cervecería y otro en el Cementerio General”, anunció el dirigente gremial.

– Gobierno sobre el paro del 10 de febrero: “Es una medida extrema”

Para el 10 de febrero fue ratificado un paro nacional movilizado que llevarán adelante distintos sectores de la cadena productiva que rechazan la disposición adicional séptima enmarcada en la ley financial, que estipula decomisos en casos de supuesto agio y especulación de precio de productos. “Exigimos al presidente nato de la Asamblea Legislativa que convoque a sesión de forma inmediata para proceder a la respectiva derogación (de la disposición) en base a los proyectos de ley que se les ha hecho llegar a la fecha”, señala parte del pronunciamiento emitido este miércoles por los actores económicos movilizados. La medida anunciada es calificada como “extrema” por el Gobierno que nuevamente hace un llamado a instalar una mesa de diálogo para tratar el tema. Invocan nuevamente al diálogo.

– Elecciones: alianzas deberán ser presentadas hasta el 18 de abril y candidatos, en mayo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó este miércoles que las alianzas entre partidos y agrupaciones rumbo a las elecciones generales deberán ser presentadas hasta el 18 de abril, en tanto que cada frente habilitado tendrá que entregar sus listas de candidatos durante los primeros días de mayo. «Se hará la publicación de un comunicado estableciendo este plazo (para la presentación de alianzas), que vencería el 18 de abril a medianoche; el registro de candidatos va a estar sujeto al calendario electoral, que tendrá otra fecha (…), los primeros días de mayo las organizaciones políticas tendrán que presentar la lista de candidatos», explicó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas. Los frentes políticos que participen de los comicios deberán presentar sus alianzas junto con un «acuerdo regulador» que posibilitará su inclusión en el proceso.

– Súmate está habilitado para las elecciones 2025 y Morena ya cumplió requisito de firmas

El partido político Súmate, que impulsa la candidatura de Manfred Reyes Villa, está habilitado para participar de las elecciones generales de 2025, en tanto que Morena, de Eva Copa, ya cumplió el requisito de firmas para obtener su personería jurídica. «Se ha tomado conocimiento de una denuncia de un ciudadano de Cochabamba contra la organización política Súmate, dejando entrever que el plazo no se hubiera cumplido; la Sala Plena, por mayoría de sus miembros, ha decidido rechazarla y reafirmar que todas las agrupaciones políticas con personería jurídica pueden participar de las elecciones 2025″, declaró el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila. Mientras Súmate está habilitada para los comicios, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa alteña, completó la presentación de firmas que necesita para obtener su personería jurídica.

– Evo revela plan para marchar con miles hacia La Paz e inscribir su candidatura con ‘sigla prestada’

Evo Morales garantizó este miércoles que contará con “sigla prestada” para presentar su candidatura presidencial y, además, anunció que la postulación se presentará con una marcha de miles de personas hacia La Paz, sede del Órgano Electoral. “El día de inscripción, faltando dos, tres días para el último día, nos vamos a ir miles de miles a La Paz”, manifestó en una reunión realizada en el Trópico. Anticipó que al menos el 50% de los afiliados del Trópico de Cochabamba formará parte de la movilización. “Desde ahora hay que estar alistándose”, afirmó. Morales explicó su plan de que la movilización ingrese a La Paz desde El Alto y otros puntos de la ciudad. “Una marcha bajando de El Alto, subiendo de abajo, por aquí, por allá. Imagínense, a ver qué no nos inscriba”, agregó el exmandatario.

– Interculturales dicen que gigantografías sólo dañan a Andrónico y buscan dividirlos

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Cochabamba, afín a Evo Morales, manifestó este miércoles que las gigantografías de Andrónico Rodríguez sólo dañan a éste y que quienes están detrás de esta estrategia buscan dividirlos. «Buscan un mecanismo para posicionar la imagen de Andrónico y en este momento le están haciendo un grave daño a nuestro hermano Andrónico», afirmó el dirigente David Veizaga. En la zona Sur de La Paz se desplegó una enorme valla con la foto del presidente del Senado y dirigente cocalero, junto a la leyenda «Andrónico Bicentenario», material preelectoral que los seguidores de Morales aseguran que es pagado para fraccionar al evismo. «Han fabricado para dividir al verdadero instrumento político liderado por nuestro hermano Evo Morales Ayma», señaló Veizaga.

– La Cámara de Senadores afirma que no autorizó ningún colocado de valla con la imagen de Andrónico

El abogado Israel Quino, parte de la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, afirmó este miércoles que desde la Cámara Alta no se autorizó el colocado de ninguna valla con la imagen de Andrónico Rodríguez. Indicó que no se tiene ninguna partida presupuestaria que haya definido un contrato con ese objeto de publicidad, de nombre o de candidatura, con referencia a las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto próximo. “De manera enfática descartamos cualquier relación contractual que tenga el Senado con alguna empresa privada, con alguna persona en particular sobre el alquiler de espacios públicos o privados, donde se difundan gigantografías o se hayan instalado las mismas”, manifestó Quino. Por tanto, el Senado no ha dispuesto ningún contrato al respecto, dijo.

– Se desborda un arroyo en Cobija y afecta a 100 familias; en el país suben a 23 los fallecidos por lluvias

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que después de seis horas continuas de lluvias el arroyo Bahía se desbordó el martes en Cobija, Pando, y afectó a 100 familias. ante ello, se evacuó a 30 familias a un albergue que se habilitó en el Coliseo Municipal La Peta. Mientras señaló que, a nivel nacional en la época de lluvias, que comenzó el noviembre del año pasado, suman 23 personas fallecidas, en situaciones ocurridas en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Agregó que hay dos personas desaparecidas. Hace una semana, Defensa Civil informaba que los fallecidos por lluvias eran 19; es decir, en siete días, cuatro personas más fallecieron a causa de las inundaciones. Detalló que el agua en Cobija inundó principalmente tres barrios, Petrolero, Bahía y el conocido como Evo Morales. “El desborde no fue del río Acre, fue del arroyo Bahía”, enfatizó.

– Paro de micreros sigue tras tenso ampliado en el que las bases rechazaron aceptar la propuesta del pasaje de Bs 2,30

En medio de tensión concluyó cerca del mediodía de este miércoles el ampliado de los micreros y se determinó que el paro continúa. En el encuentro se rechazó la propuesta del alcalde cruceño, Jhonny Fernández de subir el pasaje de Bs 2 a Bs 2,30. El sector ahora pide Bs 2,50. En el ampliado se registraron momentos de tensión entre la dirigencia de los micreros y las bases que están afiliadas a los principales sindicatos de Santa Cruz de la Sierra. Las bases de los sindicatos, que son también dueños de micros, salieron a gritos indicando que exigen que el paro continúe hasta que se apruebe Bs 2,50. “Somos 150 presidentes y había 30 votos ahí. Se vendieron”, decía inicialmente uno de los dueños de micros en medio de la tensión, pues inicialmente la dirigencia decía que se aceptaría los Bs 2,30.

– DGAC revela interés de aerolínea internacional de incluir rutas a Cochabamba y Sucre

La aerolínea panameña Copa Airlines está interesada en aumentar sus conexiones internacionales desde Bolivia, específicamente con frecuencias hacia Cochabamba y Sucre. La información fue revelada en ERBOL por José García, principal autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien indicó que la aerolínea panameña ya cuenta con 11 frecuencias hacia Bolivia y quiere incrementarlas a 14. Según explicó García, Copa Airlines trabaja actualmente con conexiones internacionales hacia Viru Viru en Santa Cruz, pero ahora podría incorporar a Cochabamba y Sucre, tomando en cuenta los eventos del Bicentenario y la oferta turística respectiva. “Hemos planteado la posibilidad de que operen desde La Paz, pero hay ciertas restricciones técnicas que tienen que ser observadas para operar en la altura”, detalló.

