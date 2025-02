Senador Ajpi afirma que la opción viable para el movimiento popular es Andrónico Rodríguez y cuestiona amenazas de Morales

El asambleísta considera que, si bien el presidente del Senado afirma ser orgánico, la estructura del instrumento político no es potestad del movimiento cocalero, porque en él confluyen organizaciones sociales de todo el país.

eju.tv / Video: Tele Estrella HD

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi la ‘realidad política’ para el proceso de cambio es Andrónico Rodríguez, posición compartida por varios sectores sociales que son parte del partido oficialista y que, si bien el senador del trópico de Cochabamba afirmó que es respetuoso de la estructura orgánica, es necesario recordar que esta no solamente se circunscribe a esa región dominada por el exmandatario Evo Morales, sino a toda la militancia del territorio nacional.

“Dice que cumple lo orgánico y esto no está reducido al trópico de Cochabamba, lo orgánico es a nivel nacional, nosotros así construimos el Instrumento político Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) bajo la determinación de las organizaciones sindicales del área rural , ahí se sumaron las confederaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones urbanas del movimiento popular, entonces si cumple eso, en algún momento, a Andrónico Rodríguez le dirá el pueblo organizado: usted es nuestro candidato”, afirmó.

El presidente del Senado se pronunció en una conferencia de prensa el pasado sábado, sentado al lado de Evo Morales, tras una reunión con los dirigentes del Pacto de Unidad evista, ahí enfatizó varias veces que no está en afanes electorales, porque se considera orgánico. “Mi firme compromiso y convicción de ser orgánico. No soy candidato y el candidato es nuestro hermano Evo Morales, como en varias oportunidades y reiteradas veces lo he expresado”, afirmó el presidente del Senado cuando el expresidente le pasó directamente el micrófono.

Andrónico Rodríguez con Evo Morales y el Pacto de Unidad del ala radical: Foto: Erbol

Ajpi, que es parte de la tercera corriente del MAS que ve en el presidente de la Cámara Alta la opción viable para que ese instrumento político continúe en el poder, señaló que esa es la diferencia sustancial con los partidos tradicionales que escogen a sus candidatos ‘en bares o en un departamento’ y cuestionó al exmandatario por intentar emular esa práctica propia de los partidos de la derecha al intentar ser el candidato por sobre la decisión de las bases y las organizaciones sociales, incluso, mediante el uso de la amenaza.

“hay comentarios que estaría amenazado, porque el mismo compañero Evo le dijo que está muy molesto con él, porque su familia y sus amigos en el Senado están afectando sus intereses, porque su sector (cocalero del trópico de Cochabamba) lo nombró candidato; pero, no le nombró todavía el pueblo boliviano. Seguramente, el compañero Andrónico tiene el apoyo del mundo popular bolivianos; yo no me estoy inventando, al decirle que está afectando sus intereses, esa es una amenaza”, aseveró.

Félix Ajpi cuestiona tanto a Evo Morales como a Luis Arce dentro del MAS. Foto: captura pantalla

Sobre las vallas publicitarias en las que apareció la imagen de Rodríguez, en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, el legislador estimó que son los gobiernos municipales los que deben informar quién contrató estos espacios para promover al presidente del Senado, para determinar si se trata de personas que obraron con buena o mala fe, porque, así como se utiliza este soporte para posicionar a algún líder político, también se lo puede hacer para desgastar y perjudicar a alguna persona.

“Yo puedo utilizar la valla para publicitar, nadie me va a limitar, porque quiero apoyar, eso yo lo haría de buena fe; ahora, si quiero hacer de mala fe para desgastar la imagen, porque la alcaldía municipal le va a decir que Andrónico pague su patente, entonces, eso es para hacer quedar mal al político que está emergiendo fuerte y todavía no es candidato, pero eso preguntaremos a los gobiernos municipales donde se han instalado las vallas”, afirmó, para luego precisar que si bien no se trata de espacios ediles, los gobiernos municipales saben el nombre de la empresa o persona que alquiló ese espacio.