Senador evista pide a Diputados no aprobar los contratos del litio hasta que el gobierno los transparente

El gobierno, por su parte, asegura que los ingresos serán millonarios para el país durante la vida útil de las plantas industriales que tendrán administración rusa y china.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El jefe de la bancada evista del Senado, Luis Adolfo Flores, pidió este jueves a los diputados que no den curso a la aprobación de dos contratos suscritos por el gobierno boliviano con una empresa china y otra rusa, para que se encarguen de la explotación y comercialización del litio, sin antes conocer a detalle el contenido de estos; en tal sentido, conminó a Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) a socializar de manera transparente los pormenores de esos acuerdos que deben ser sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Uranium One Group, Joint-Stock Company prevé implementar una planta industrial para la producción de 14.000 toneladas métricas ™ por año de carbonato de litio, con una inversión de más de 975 millones de dólares; en tanto, el consorcio chino CBC Investment Limited contempla la construcción de dos factorías, con capacidad de 35.000 tm por año entre las dos, con una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares. Los contratos fueron aprobados en el Comité de Energía e Hidrocarburos y de Economía de la Cámara Baja, por lo que para esta semana se espera su tratamiento en sesión plenaria.

“Entiendo que la Cámara de Diputados va a debatir esta semana la aprobación de los contratos de litio inconstitucionales e ilegales, porque la creación de YLB dice que todo el proceso de exploración, explotación y comercialización en las diferentes etapas debe encargarse la empresa pública boliviana; sin embargo, puede contratar empresas internacionales para la industrialización o semi industrialización, en este caso les está dando a las empresas china y rusa todo el proceso y anularon esa cláusula en el presupuesto 2024”, aseveró.

En tal sentido, señaló que existen dudas sobre los contratos que fueron observados por miembros de las comisiones que tuvieron a su cargo el análisis de esos instrumentos legales, porque no precisa los datos técnicos y económicos, además que existe una intención del gobierno, ‘que está de salida’, de acelerar la sanción de estas normas pese a que serán ejecutados en la actual gestión; por ello, afirmó que si son aprobados en la Cámara Baja, será el Senado la instancia que observará la inconstitucionalidad de esos proyectos.

“Muchos años de compromiso (con las empresas adjudicadas) con un artículo aprobado supuestamente automáticamente en el presupuesto 2024, que nosotros no debatimos, que quieren hacerlo convalidar por 30 años; el presupuesto tiene duración de un año; pero no solo eso, a una de las empresas le darían el derecho de utilizar esas piscinas y la inversión que hizo Bolivia y desde ese momento se llevaría parte de las utilidades”, dijo el asambleísta pandino quien mostró su desacuerdo con la intención que debe ser debatida.

Además, agregó que el proyecto es observado por movimientos cívicos de Potosí, los cuales advirtieron que no permitirán la aprobación de esos contratos, porque no beneficiarán una vez más a esa región, sino tan solo ‘a algunos funcionarios’ de YLB y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía que están interesados en apurar la sanción de esas normas que no son favorables para los intereses del Estado.

En pasados días, Omar Alarcón, presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) defendió la importancia de los contratos para el país y apeló a la ALP para que efectúe un tratamiento técnico de estos y no político; afirmó, además que, en la simulación de los escenarios probables, la planta que podrá procesar hasta 25.000 toneladas del mineral puede generar ingresos de 19.000 millones de dólares en la vida del proyecto. Las otras dos también aportarán un ingreso considerable al erario nacional, certificó.