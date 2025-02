El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Leonardo Loza afirmó este jueves que cuando Evo Morales ingresa nuevamente a la Casa Grande del Pueblo como presidente del Estado estará tranquilo y se retirará a su casa.

Dijo que no tiene mayores aspiraciones de ocupar otros cargos como sugirieron algunos actores políticos.

“Yo voy a estar tranquilo. Me voy a ir a mi casa en el momento en que Evo Morales ingrese a la Casa Grande del Pueblo. No tengo ningún interés y nunca lo he tenido (de ejercer un cargo)”, dijo el legislador.

Las declaraciones de Loza surgen luego que el exalcalde de Warnes Mario Cronenbold indicara, el pasado 31 de enero, que Morales no ve al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, como candidato para las presidenciales, esto debido a que lo puede “sepultar políticamente”.

Dijo que el líder cocalero prefiere que Loza asuma como candidato y no Rodríguez.

“Si Andrónico logra ser candidato, obviamente no solo sepulta a Evo como candidato, sino sepulta a un entorno. Ese es el temor. Le dije (a Evo), puedo estar equivocado, si usted no va, la mejor opción es Andrónico. (Pero) él me mencionó que para él era Loza”, dijo Cronenbold.

Al respecto, Loza dijo que está sorprendido de “algunos” “traidores” y “vendidos” que usan el nombre de Evo para levantar otros nombres.

“Yo rechazo cualquiera intención. Algunos aventureros que usan el nombre de Evo para alzar otros nombres se equivocan. Voy a hacer campaña para habilitarlo constitucionalmente a Evo y voy a hacer campaña electoral. Me voy a ir a mi casa viendo con una banda presidencial al hermano Evo Morales para servir al pueblo”, señaló.

Desde hace un tiempo, actores políticos y sectores sociales piden a Rodríguez alejarse de Morales y asuma la candidatura con otro partido político.

Sin embargo, el titular del Senado reiteró ser orgánico y que sus bases eligieron a Morales como su único candidato para las elecciones generales, pese a estar inhabilitado.