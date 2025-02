Sobre el caso del capitán acribillado: «Hay que investigar el asesinato, así como el uso de los vehículos robados”

Bravo fue contundente al afirmar que ningún policía o funcionario de esa institución puede disponer de un motorizado, inmueble u otro que haya sido decomisado en un operativo.

Santa Cruz.- Sobre la solicitud del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a los medios de comunicación y opinión pública de enforcarse en el asesinato del capitán de la Policía, Juan Carlos Aldunate, y no en el auto “robado” que conducía, el exfiscal departamental de Santa Cruz, Joadel Bravo, afirmó que el pedido de Mariaca no corresponde y la investigación debe abarcar todas las irregularidades.

“Hay que ir a los dos hechos, al asesinato, pero también a lo que quedó en descubierto porque eso es una práctica diaria y solo puede salir a la luz pública cuando, lamentablemente, tenemos un asesinato de esta magnitud. Entonces no podemos dejarlo aparte o, ¿vamos a seguir dejando al resto de los policías? Pero si el presidente (Luis Arce) le han dado un vehículo robado para que lo entrega a la CSUTCB, entonces paremos esa práctica. Por eso es que le digo que la Policía anda muy cerca del crimen”, dijo el exfiscal en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Este jueves, Mariaca restó importancia a la polémica sobre el vehículo en el que se encontraba Aldunate y aseguró que ese detalle no afecta la investigación. Enfatizó que la prioridad es identificar a los autores del crimen y que la entrega de vehículos incautados a funcionarios es una práctica permitida dentro del Ministerio Público que no debería influir en el hecho central: el asesinato del capitán.

“La sugerencia del Fiscal General de no enfocarse en el auto robado, entre comillas, no corresponde Hay que enfocarse en todo lo que está mal. Lo veo a Mariaca muy político, él no quiere mojarse, él entra a la lluvia y no se moja, él dice que el Ministerio Público está dispuesto a investigar. El Ministerio Público está dispuesto a ir a aprehenderlo a Evo Morales, pero depende de la Policía”, complementó el exfiscal.

Sobre este punto, Bravo fue contundente al afirmar que ningún policía o funcionario de esta institución puede disponer de un motorizado, inmueble u otro que haya sido decomisado en un operativo.

“Eso es un acto de corrupción simple y llanamente. Ningún funcionario puede tener un vehículo que haya sido secuestrado, sea objeto de una investigación, los vehículos se secuestran con fines investigativos y si se llega a la conclusión de que es un medio u objeto de la comisión de un delito, se lo va a incautar para luego tener una sentencia que lo confisque en favor del Estado. Mientras tanto, no puede ningún funcionario estar utilizando este vehículo”, manifestó el exfiscal departamental de Santa Cruz.

Asimismo, el investigador del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, informó que había denunciado previamente a Aldunate por su presunta participación en el tráfico de autos robados a cambio de droga, sin embargo, el caso no avanz. Además, mencionó otra acusación en 2022 por la supuesta siembra de sustancias ilícitas a un ciudadano colombiano.

“Eso es lo que a mí me molesta muchísimo, que hay ciudadanos de primera y de segunda porque si usted sale a la calle con un vehículo sin placa ¡Por Dios!, se va a (la cárcel de) Palmasola y le van a sacar dinero ¡Es terrible!, entonces la ley es para la ciudadanía, pero no para la Policía”, expresó Bravo.

