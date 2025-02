Dos economistas y un investigador social explican y analizan las cifras del sistema financiero nacional.

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

Las cifras de la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) muestran que la mayor cantidad de depósitos en el sistema financiero está en La Paz y el número de créditos en Santa Cruz. ¿Son los paceños más ahorradores y los cruceños más inversores?

Dos economistas y un investigador social explican a La Razón estas cifras y coinciden: en occidente se ahorra más pensando en el futuro, mientras que en oriente se asumen más riesgos y se invierte; sin embargo, hay otras variables que explican los datos.

Según el balance del sistema financiero en 2024 presentado por la Asfi, el 53% de los depósitos del país están en La Paz y el 27% en Santa Cruz. En el caso de la cartera de créditos, el 40% está en el departamento de Santa Cruz frente a un 25% de La Paz.

En 2023, las cifras reflejaron el mismo fenómeno, pues el 52,8% de los depósitos del país estaba en La Paz y el 27,3%, en Santa Cruz. En el caso de los créditos, Santa Cruz encabeza la lista con el 39,5% frente al 25% de La Paz. Esa tendencia se reporta desde hace varios años.

Los depósitos crecieron de Bs 218.962 millones en 2023 a Bs 230.289 millones en 2024. Los depósitos a plazo fijo alcanzan el 13%, las cajas de ahorro el 34% y a la vista (entremezcla las características de un depósito bancario y una cuenta corriente) el 51%.

Paceños

En tanto, la cartera de créditos, en los últimos 12 meses, creció de Bs 213.726 millones en 2023 a Bs 222.365 millones en 2024.

En créditos, los del sector productivo representan el 47%, los de vivienda de interés social se registra un crecimiento del 14% y en los del resto de la cartera del 39% (empresarial, consumo), según el informe presentado por Asfi.

A nivel general, al 31 de diciembre de 2024 los depósitos en el país crecieron en 5,2% en relación a la gestión pasada (2023). Asimismo, la cartera (de créditos), en relación a la gestión pasada (2023) tuvo un incremento del 4%.

El economista Alberto Bonadona explicó a La Razón: En occidente “nos han criado en la pobreza, por eso ahorramos. El pobre tiene que ahorrar para el futuro; tú ahorras en el banco y piensas que esa plata está bien guardadita. ¿Pero quién saca el crédito de la plata que tú guardas? El cruceño en mayor proporción”.

Datos

Afirmó que en economía existe el concepto de “aversión al riesgo” (tendencia a evitar la incertidumbre a la hora de invertir) y, según Bonadona, en los paceños claramente existe esa aversión en mayor proporción que en los cruceños.

“Podemos decir claramente que la cultura occidental tiene mayor aversión al riesgo, entonces no está dispuesta a arriesgar mucho, en cambio en oriente es menor y va a invertir más”, explicó.

Además, dijo, en Santa Cruz existen más inversiones por la gran expansión de la economía, lo que hace más rentable esa apuesta. Mientras que, los paceños piensa dos veces lo que van a hacer con su dinero.

El investigador social Armando Ortuño considera que la mayor cantidad de depósitos en La Paz tiene que ver también con la estructura de la economía, pues, al ser sede de gobierno, muchas empresas y emprendimientos que operan a nivel nacional tienen sus cuentas en La Paz y desde ahí realizan todo su manejo financiero.

“Eso puede hacer que haya más cuentas instituciones y también puede deberse a comportamientos, que quizá en La Paz hay menos oportunidades de inversión y una dinámica empresarial menos fuerte que en Santa Cruz”.

Reinversión

El presidente del colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que en Santa Cruz y en La Paz no todos son originarios de esos departamentos y consideró que en ambos hay consumidores que depositan e invierten.

Romero recordó que en La Paz y El Alto existe un movimiento comercial “impresionante”, por lo que prevé que la mayor cantidad de depósitos en el sistema financiero no sea solo por ahorro, sino se trate de comerciantes, gremiales, que hacen una “rotación” para reinvertir o se trate del capital trabajo u operaciones.

Ortuño aseguró que “muchos depósitos probablemente tienen que ver en que La Paz es sede de gobierno; por tanto, muchas instituciones y empresas tienen sus cuentas formalmente en La Paz y eso infla un poco el indicador”.

Burguesía de paceños y cruceños

Para Bonadona, similar fenómeno se da con el pago de impuestos, pues en occidente se paga más que en oriente, donde, sin embargo, se gasta más.

“En realidad, se gasta más en el oriente que en el occidente y eso es porque esa región ha ido expandiéndose y ha tenido mayores necesidades y ha tenido que absorber cada vez a más gente”.

Asimismo, el economista explicó que en occidente hay empresarios prósperos y los describió como una burguesía que quiere ahorrar e invertir; mientras que en Santa Cruz hay una burguesía mucho más arriesgada.

“Uno ve empresarios en el occidente son empresarios prósperos, que, a pesar de que tienen recursos ellos, se portan como Marx hubiera descrito a la burguesía, es una burguesía que quiere ahorrar, invertir y hacer crecer las fuerzas productivas; ésa es la burguesía que va emergiendo en el occidente. En el oriente es una burguesía mucho más arriesgadora”.

El economista planteó un ejemplo: en occidente, una persona compra una casa o un edificio en efectivo, que ha guardado peso a peso, y cuida ese dinero. “No se da el lujo de vivir en una gran mansión y si se compra una mansión posiblemente sea para alquilarla y seguir acumulando”.

Contexto político

En tanto, Romero coincidió en que al ser Santa Cruz el departamento con mayor economía, las cifras de Asfi tienen correlación; hay mayor cartera de crédito porque existe mayor movimiento comercial, financiero e industrial. Y agregó un elemento más: en La Paz el contexto político también influye a la hora de ahorrar o invertir.

“Hay que ver los tipos de créditos. Creo que puede tener cierta relación, aunque no es que la gente en occidente sea más temerosa. El contexto político puede impulsar a los paceños a ahorrar más y el crecimiento en Santa Cruz a invertir más. Santa Cruz tiene más visión empresarial, de industria, pero no solo por el cruceño, hay empresas de paceños, tarijeños e incluso de extranjeros. No tiene que ver con la idiosincrasia”, argumentó Romero.

Consideró que son datos interesantes los que ofrece la Asfi y muestran a los dos departamentos con mayor movimiento económico del país que reflejan que el contexto político y social también influye en las variaciones económicas.

