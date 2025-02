Tarija: Líderes locales calculan sus opciones de alianza para las elecciones generales

El bloque opositor aún no ha podido unir a todos los precandidatos. Las agrupaciones ciudadanas departamentales coinciden en el hecho que debe existir unidad en torno a un solo bloque opositor para no dispersar el voto y poder ganarle al MAS, pero no se definen

Tras haberse establecido el 18 de abril como fecha límite para registro de alianzas políticas, algunas de las agrupaciones departamentales han empezado a moverse para fijar una postura en torno a una coalición. De momento se manejan con bajo perfil, pero ya se rumora de la cercanía que hay entre las fuerzas departamentales con los liderazgos políticos nacionales. Unos y otros calculan cómo sacar mejores opciones y, además, cómo capitalizar la campaña de cara a la pugna de 2026. Con el MAS envuelto en su propio pulso, actualmente los cálculos giran en torno al bloque opositor. Desde Tarija nadie quiere anticiparse demasiado para conformar alguna sociedad para no equivocarse, pues todos aguardan a que pueda discernirse el escenario político de oposición y a partir de ello oficializar alianzas. En el discurso, el común denominador es que buscan apoyar el liderazgo que concentre el voto opositor. El dilema radica en que los candidatos que buscan hacer frente al Movimiento al Socialismo (MAS), aún no han logrado unirse, sino que apenas han establecido una alianza parcial, liderada por Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga y Fernando Camacho; pero, quedando liderazgos sueltos como el de Manfred Reyes Villa, Branko Marinkovic, Chi Hyun Chung, Rodrigo Paz y otros, que se han declarado como precandidatos a las elecciones nacionales y no están dispuestos a ceder. Torres y el MNR El alcalde de Tarija, Johnny Torres, quién además ocupa la cartera de jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), ha señalado que esta fuerza política está dispuesta a apoyar al bloque opositor para vencer al MAS, pero que de momento no hay ningún acuerdo formal. Torres recordó que la última alianza que ha tenido el MNR ha sido con Unidad Nacional (UN) de Doria Medina, empero señaló que si llega a establecerse el bloque de unidad opositor apoyarán al candidato que resulte ganador de las encuestas. Aunque reconoció haber tenido reuniones separadas con Branko Marinkovic y Chi Hyun Chung, este último pidió ser candidato del MNR, decisión que debe ser analizada por el comité político de este partido. Por otro lado, reconoció que también se reunió con Guido Nayar, que igual se ofreció ser candidato por esta fuerza política. Unir de Montes La agrupación departamental Unir del gobernador Oscar Montes, también se encuentra en esta encrucijada. La autoridad departamental señaló que deberá ser la oposición quien gane las elecciones nacionales de este año, reconociendo la necesidad que haya un bloque de unidad que le haga frente al MAS. División El bloque opositor aún no ha podido unir a todos los liderazgos políticos, Chi, Branko, Rodrigo, entre otros, se mantienen aislados Sin embargo, ya se ha advertido de la cercanía entre Montes y el líder cochabambino Reyes Villa. Aunque el Gobernador aclaró que no existe alianza, sino que también están aguardando para ver cómo se configura el escenario político y a partir de ello sellar alguna alianza. Camino al Cambio Desde Camino al Cambio (CC), señalan que de momento no se ha establecido ninguna alianza oficial, pero ven con preocupación el hecho que han surgido varias candidaturas que van a dispersar el voto y no unificar al bloque opositor para hacer frente al MAS. El asambleísta departamental y miembro de CC, Mauricio Lea Plaza, manifestó que la única manera de arrebatar el poder al MAS es concentrar el voto opositor en una sola candidatura, tarea que actualmente está en manos de los líderes políticos, que hasta ahora no han mostrado ese desprendimiento necesario para esta circunstancia. “Hemos estado conversando con varios de los liderazgos nacionales y también con liderazgos departamentales, intentando compartir esta preocupación, esta idea, hemos posicionado en la consciencia de los líderes departamentales y lo ideal sería que todas las fuerzas políticas departamentales apoyemos aquella candidatura que tenga más chance de ganar de manera contundente la elección”, afirmó. Todos de Oliva La agrupación ciudadana Todos del exgobernador Adrián Oliva, también se mantiene expectante en lo que sucede en esta coyuntura política nacional, si bien no han hecho oficial ninguna alianza, dejaron entrever que la premisa es apoyar el liderazgo que logre concentrar el voto opositor. El político chaqueño, Wilman Cardozo, y aliado del exgobernador Oliva, pidió a aquellos precandidatos opositores unirse en un solo bloque opositor y no sean parte de la división. “En el caso nuestro ya vamos a tomar decisiones, hemos quedado con Adrián Oliva que hasta fin de mes ya deberíamos estar tomando una decisión de cómo sumarnos al bloque de la unidad”, expuso. TSE: Convocatoria a elecciones se lanzará en abril Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), han fijado las elecciones nacionales para el 17 de agosto, en caso de que haya segunda vuelta, este proceso se lo tiene previsto para el mes de octubre. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, señaló que tienen previsto realizar el lanzamiento de la convocatoria a elecciones en el mes de abril. Para que en el mes de mayo se inscriban las candidaturas. Sin embargo, enfatizó que el 20 de marzo vence el plazo para las organizaciones políticas puedan regularizar su situación jurídica para estar habilitadas a participar en los comicios nacionales. Y el 18 de abril es el plazo para inscribir las alianzas políticas