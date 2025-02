Terapia antitrombótica con edoxabán para la fibrilación auricular y la enfermedad coronaria estable

RESUMEN

A pesar de las recomendaciones consistentes de las guías clínicas, aún faltan datos de ensayos aleatorizados sobre una estrategia de tratamiento antitrombótico a largo plazo para pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria estable.

MÉTODOS

Cho,et.al.[N Engl J Med 2024;391:2075-2086,2024.

DOI: 10.1056/NEJMoa2407362] Realizaron un ensayo aleatorizado, multicéntrico, abierto y sin autorización del adjudicador que compara la monoterapia con edoxabán con la terapia antitrombótica dual (edoxabán más un agente antiplaquetario único) en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria estable (definida como enfermedad coronaria tratada previamente con revascularización o manejada médicamente). El riesgo de accidente cerebrovascular se evaluó sobre la base de la puntuación CHA2DS2-VASc (las puntuaciones varían de 0 a 9, y las puntuaciones más altas indican un mayor riesgo de accidente cerebrovascular). El resultado primario fue una combinación de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, embolia sistémica, revascularización urgente no planificada y hemorragia mayor o hemorragia no mayor clínicamente relevante a los 12 meses. Los resultados secundarios incluyeron una combinación de eventos isquémicos mayores y el resultado de seguridad de hemorragia mayor o hemorragia no mayor clínicamente relevante.

RESULTADOS

DOI: 10.1056/NEJMoa2407362] Asignaron 524 pacientes al grupo de monoterapia con edoxabán y 516 pacientes al grupo de terapia antitrombótica dual en 18 sitios en Corea del Sur. La edad media de los pacientes fue de 72,1 años, el 22,9 % eran mujeres y la puntuación media de CHA2DS2-VASc fue de 4,3. A los 12 meses, se había producido un evento de resultado primario en 34 pacientes (estimación de Kaplan-Meier, 6,8%) asignados a la monoterapia con edoxabán y en 79 pacientes (16,2%) asignados a la terapia antitrombótica dual (cociente de riesgos, 0,44; intervalo de confianza del 95% [IC], 0,30 a 0,65; P < 0,001). La incidencia acumulada de eventos isquémicos mayores a los 12 meses pareció ser similar en los grupos del ensayo. Se produjo sangrado mayor o sangrado no mayor clínicamente relevante en 23 pacientes (estimación de Kaplan-Meier, 4,7%) en el grupo de monoterapia con edoxabán y en 70 pacientes (14,2%) en el grupo de terapia antitrombótica dual (cociente de riesgos, 0,34; IC del 95%, 0,22 a 0,53).

CONCLUSIONES

En pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria estable, la monoterapia con edoxabán produjo un menor riesgo de un evento combinado de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, embolia sistémica, revascularización urgente no planificada o hemorragia mayor o hemorragia no mayor clínicamente relevante a los 12 meses que la terapia antitrombótica dual.