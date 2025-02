The Strongest presenta a su plantel 2025 ante escaso público y golea a Aurora

La programación llevada a cabo este domingo en el estadio Hernando Siles de La Paz no tuvo una buena respuesta de parte de la afición atigrada. En el partido de tres tiempos destacó el goleador atigrado Enrique Triverio, quien convirtió un doblete.

El plantel 2025 de The Strongest en la foto ofiical. Detrás, la barra Ultra Sur. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

No más de 2.000 personas en las tribunas presenciaron la presentación del “modelo 2025” de The Strongest, que goleó a Aurora por 4 a 0, este domingo en un partido de preparación, de tres tiempos, que fue jugado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El Tigre no logró atraer a su afición para que esté presente masivamente en la bienvenida a su equipo para esta temporada; por ello, tanto el show musical previo como el ingreso del cuerpo técnico y los jugadores, uno por uno, fue seguido por poca gente ubicada en las tribunas de preferencia, general y la curva sur de Miraflores.

Después del acto en el que el DT Antonio Carlos Zago y los futbolistas fueron apareciendo, el plantel en pleno posó para la foto oficial con la barra Ultra Sur de fondo.

La goleada

El primero de los tres tiempos —cada uno de 35 minutos— fue encarado con formaciones titulares. Para el segundo hubo algunos cambios, mientras que el tercero fue disputado por equipos alternos.

The Strongest prácticamente no generó ataques en los primeros 20 minutos. En cambio, luego no desperdició dos llegadas que fueron concretadas por su goleador, el argentino Enrique Triverio, a los 24 y 28 minutos.

Triverio volvió a hacerse presente en el score como había ocurrido en Santa Cruz frente a Blooming la semana pasada.

En la segunda parte, el Tigre aumentó la cuenta con goles de Juan Godoy y José Flores.

Godoy, uno de los nuevos de la plantilla, desperdició más de una ocasión hasta lograr una anotación.

Lo que viene

El plantel atigrado ha programado dos amistosos de pretemporada para la semana entrante.

A falta de que sean anunciados los detalles, el miércoles jugará con el tarijeño Tomayapo.

Además, para el sábado está programada una visita a Perú para jugar con Binacional en el único encuentro internacional de preparación.