Transporte libre de La Paz: la alcaldía dará a conocer el estudio técnico de los pasajes el 13 de febrero

El dirigente Limbert Tancara afirma que el resultado será fruto del consenso entre todos los actores del municipio, para evitar enfrentamientos como sucede en otras regiones del país.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El máximo dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, informó este lunes que, en una reunión sostenida la pasada semana entre los representantes del sector, las juntas vecinales y la alcaldía paceña, los técnicos ediles dieron a conocer los avances del estudio técnico sobre los costos de operación en servicio de pasajeros en ese municipio y ratificaron que el próximo jueves 13 de febrero se conocerá el informe final al respecto, que servirá para la estimación del costo de los pasajes.

El alcalde paceño Iván Arias anunció hace unas semanas que, una vez conocido el informe del estudio de costos sobre el transporte público, este será socializado con los dirigentes de los diferentes sindicatos y gremios de transportistas del municipio en esa fecha, para que estos puedan replicarlo con sus bases entre el 14 y 15 de febrero. La reunión definitoria para el eventual nuevo precio de los pasajes se llevará a cabo por tiempo y materia el domingo 16, desde las 10:00, según la información de la autoridad local.

“Hemos tenido una reunión con la autoridad municipal ultimando algunos detalles, con las juntas vecinales, con el control social, el miércoles de la pasada semana donde se nos ha presentado el avance correspondiente del estudio técnico y se ha ratificado la fecha establecida que hemos anunciado anteriormente, que es el 13 de febrero, para que la autoridad municipal saque el estudio técnico del estudio de operaciones, de los pasajes y el estudio socioeconómico”, afirmó Tancara.

Tancara refirió que la socialización no solamente se hará con los transportistas, sino también con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y el Control Social de La Paz, para que, el 17 de febrero entre en vigencia la nueva escala tarifaria; asimismo, resaltó que, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones como Cochabamba y Santa Cruz, en las que existen serios problemas con los transportistas por el incremento, en la sede de Gobierno se determinó ‘tomar el camino más largo’, para que la solución sea consensuada.

“El diálogo no es solamente con la autoridad municipal sino también con un ente muy importante como es la Fejuve y el Control Social, para que de una vez cuando se arroje el monto económico del estudio técnico no tengamos problemas, que no existan enfrentamientos, que no existan problemas sociales, por eso quizás hemos demorado un poco más”, señaló el dirigente para luego confirmar que en la reunión contemplada el autotransporte también dará a conocer su propio estudio técnico de los costos actuales del servicio.

Asimismo, reconoció que existen deficiencias en el servicio que presta ese sector a los usuarios, así que en la reunión que se llevará adelante con el gobierno municipal de La Paz y los otros actores sociales, se verá también el aspecto de la calidad en la prestación a la población paceña. “Vamos con la mayor predisposición para mejorar el servicio, por eso también se han actualizado las unidades; pero, como en todo lado, hay compañeros que nos hacen quedar mal y se está trabajando para que esos compañeros queden de lado”, aseveró.