TSE identifica cuatro riesgos

Hay preocupación en el ente electoral porque la ALP no trató las leyes que blindan los comicios.

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi ha identificado cuatro riesgos que amenazan las elecciones generales programadas para el próximo 17 de agosto. La autoridad advirtió que no sería sorprendente que un vocal renuncie en pleno proceso electoral si no se aprueban los juicios de responsabilidades para los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Hay que evitar todos los riesgos desde ahora. Se advierten al menos cuatro riesgos que pueden poner en peligro esta elección presidencial 2025. ¿Cuáles son los cuatro riesgos?. El primer riesgo es que no se respete la preclusión electoral; es decir, de que algún juez disponga la suspensión del proceso electoral. Un riesgo que un juez diga que se hagan elecciones parciales, que para senadores se hagan solo en cuatro departamentos y en los otros cinco no se harán elecciones para senadores. Ese es un enorme riesgo y se puede justificar por lo que paso en las elecciones judiciales”, expresó Tahuichi a El Deber Radio.

El vocal identificó un segundo riesgo es la vulneración de la independencia del Órgano Electoral. Tahuichi dijo que está en riesgo la independencia electoral debido a disposiciones del TCP y puso como ejemplo que el año pasado esta institución obligó al TSE asistir al congreso del MAS ‘arcista’ a pesar de que ese partido no cumplía requisitos.

“Nos hicieron funcionales, nos obligaron a ir a ese congreso (del MAS). ¿Dónde está la independencia del Órgano Electoral?. Se agarran del artículo 203 de la Constitución, que debería anularse ese artículo porque somete las competencias de los órganos y se crea un suprapoder porque dice que las sentencias del TCP son de cumplimiento obligatorio. Hay que generar contrapesos”, dijo Tahuichi.

Un tercer riesgo es la falta de recursos económicos para organizar el voto en el exterior. Tahuichi dijo que hay alrededor de 300.000 bolivianos pueden emitir su sufragio en estas elecciones y que es necesario el compromiso del Gobierno nacional para que pueda desembolsar ese dinero en moneda estadounidense. “Lo hemos sostenido y hemos logrado el compromiso del Órgano Ejecutivo para que se haga efectivo esos pagos en divisa estadounidense”, dijo. Un último riesgo es que no se consolide el TREP para las elecciones generales del 17 de agosto. “Hay un riesgo que no contemos con este sistema por lo siguiente: la ley electoral obliga al órgano Electoral presentar resultados oficiales, no nos obliga a que el Órgano Electoral a que presentemos resultados preliminares. La ley dice que está a cargo de terceros, de empresas privadas, de medios de comunicación”, dijo.

Para consolidar este punto, el vocal afirmó que la Asamblea Legislativa debe garantizar que el ente electoral blinde la transmisión de resultados preliminares. Al final, Tahuichi dijo que ante este panorama podría haber renuncia de vocales debido a que se sienten sometidos a otros órganos y que no les dejan hacer sus funciones.