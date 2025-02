Tuto responde a Samuel: “El único cargo público al que voy a optar es a ser presidente”

Quiroga llegó a la ciudad de Santa Cruz, en busca de apoyo para ser candidato presidencial. Foto: DTV

Fuente: https://www.vision360.bo

El precandidato del Bloque de Unidad y líder de la organización Libre, Jorge Tuto Quiroga, respondió a su homólogo, el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmando que al único cargo público al que optará es al de presidente de Bolivia.

“El único cargo público al que voy a optar es a ser presidente, no porque quiera ponerme la banda otra vez, ya tengo foto con la banda, más jovencito, con más pelo, hasta versión mejorada, no tan deteriorado como la de ahora, pero no busco la foto, estoy buscando salvar la economía de Bolivia”, dijo Quiroga.

Doria Medina por la “alianza opositora democrática” aseguró esta mañana, durante una entrevista, que, en caso de llegar a la presidencia, designaría al expresidente Jorge Tuto Quiroga como canciller y a Carlos Mesa como embajador de Bolivia en España.

Según Doria Medina, Tuto tiene una sólida trayectoria en relaciones internacionales, lo que lo convierte en una “opción idónea» para el cargo de canciller, mientras que Mesa sería el embajador perfecto en España debido a su experiencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Tuto tiene un buen trabajo de relación con el exterior; si acepta, lo pondría de canciller; Mesa podría ser un excelente embajador en España, por ejemplo», afirmó el empresario, en una entrevista con la radio Fides, ayer, lunes.

En cuanto a Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, quien se encuentra en el penal de Chonchocoro, Doria Medina señaló que tiene la intención de fortalecer su liderazgo en Santa Cruz antes de proyectarse a nivel nacional.

Ante esas declaraciones, Quiroga respondió que no es amigo de “hacer ofertas de cargos” antes de tiempo.

“Aquel que empieza a hacer ofertas de cargos a quienes estamos con una propuesta clara y de mayor apoyo popular, la señal subliminal me parece interesante, que pasa de las descalificaciones personales, que creo que no le fue bien con eso, a abrir la puerta y considerar eso, no soy amigo de andar repartiendo cargos públicos antes de tiempo, sí estoy convencido que estamos dispuestos a entendernos”, finalizó.