Tuto vuelve a desafiar a Evo a un debate en la radio cocalera y dice que ingresará al trópico para hacer campaña

Jorge Tuto Quiroga anunció que ingresará al trópico de Cochabamba, bastión del evismo, para impulsar su campaña electoral. “Bolivia es nuestro país, yo voy a ir a todos los lugares”, afirmó.

eju.tv / Video: No Mentirás

El precandidato de la alianza Libre y del bloque de unidad, Jorge Tuto Quiroga, volvió a desafiar a Evo Morales a un debate en la radio cocalera del trópico de Cochabamba. En ese marco, anunció que ingresará a esa región para hacer campaña de cara a los comicios presidenciales.

“Dime cuándo voy, día y hora, yo voy a Kawsachun Coca para mostrarle a Bolivia como tú has destrozado a Bolivia, te has farreado el gas, has quemado los dólares, nos has llenado de narcotráfico, nos has anegado en deuda, nos has hundido en corrupción”, afirmó Quiroga dirigiéndose a Morales.

“Tú eres el responsable de la destrucción de la cual vamos a salvar a Bolivia para salvar la economía, reconstruir la democracia, acabar con el narcotráfico, terminar con la corrupción y lo podemos demostrar con cifras en todos los frentes”, añadió el también expresidente de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese marco, Quiroga anunció que ingresará al trópico de Cochabamba, bastión del evismo, para impulsar su campaña electoral. “Bolivia es nuestro país, yo voy a ir a todos los lugares”, afirmó.

El líder opositor lidera un estudio de intención de voto en el bloque de unidad, le sigue Samuel Doria Medina.

El proyecto además cuenta con el respaldo de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar. Mesa ha declinado su postulación.

El bloque de unidad acordó impulsar una encuesta para elegir al candidato opositor. La noche de este martes, Quiroga dijo estar convencido de que se impondrá en ese estudio de opinión, aunque anunció que si pierde retirará su candidatura.