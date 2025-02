Un Foro urgido en Las Bolivias y un mosaico de elecciones en la Región

Para la anterior columna, una buena amiga de la que mucho respeto su opinión me dijo —en palabras menos gastronómicas— que era una zambumbia de temas. Hoy, aunque hay mucho de qué opinar dando vueltas, tocaré dos que creo fundamentales. Quedo a Ustedes.

Después de una larga pausa desde 2002 de no tener exposiciones ni debates entre candidatos (precandidatos en este caso), el miércoles pasado se celebró en Santa Cruz de la Sierra el Foro Liderazgo para un Nuevo Ciclo, organizado por el Grupo EL DEBER, Grupo Nueva Economía y Radio Panamericana para conocer directamente las distintas propuestas económicas que tienen líderes y precandidatos presidenciales no oficialistas asistentes: Samuel Doria Medina, Branko Marinkovic, Rodrigo Paz Pereira, Chi Hyun Chung, Vicente Cuéllar y un representante de Luis Fernando Camacho; también participó Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, a título personal.

Aunque muchos de los discursos estaban más dirigidos a la negación y la crítica de otros períodos y propuestas, de por sí el encuentro con estos líderes y sus exposiciones serían suficientemente elogioso para el empeño de los organizadores. Pero las propuestas para los próximos años —en algunos ponentes más que en otros, y algunas de ellas más visionarias sin ceñirse al próximo periodo— bastarían para la satisfacción resultante. Queda pendiente retomarlo.

Las elecciones en Las Bolivias muy probablemente nos regresen la República de Bolivia —fundada el 13 de octubre de 1825— y, junto con las otras principales en Nuestra América —la que va desde el Océano Glaciar Ártico (quizás encontraremos pronto Groenlandia dentro) hasta el estrecho de Magallanes, el Paso Drake, el Canal de Beagle y el Mar de Hoces—, con mucha probabilidad sea la oportunidad histórica de las derechas (etiqueta que no es de delimitación muy certera) de recuperar democracias que el socialismo veintiunero y el populismo woke del Grupo de Puebla ocuparon.

Elecciones: cambio de ritmo. Este año tendremos importantes elecciones en Iberoamérica: Argentina, Bolivia (que no desarrollaré acá), Chile, Ecuador, Honduras; en Bolivia, Chile, Ecuador y Honduras serán generales y en la Argentina serán parlamentarias de medio término; también Uruguay en municipales y México empezará sus primeros rounds del experimento de elecciones judiciales —fallado en Bolivia— en dos estados. Fuera de Iberoamérica pero aún en Nuestra América que somos todos, habrá legislativas en Canadá y Groenlandia (hoy apetecida por Trump) y generales en Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad & Tobago. Veamos las que más nos implican.

Los primeros comicios (presidente, vicepresidente y los 151 miembros de la Asamblea Nacional) serán en Ecuador este domingo 9 y vuelven a verse como punteros —entre 16 candidatos de todas las tendencias, aunque ninguno otro capta más del 3 % de intención de voto— el actual presidente, el empresario liberal Daniel Noboa Azín y la abogada Luisa González Alcívar, la apuesta del expresidente sigloveintiunero exiliado Correa Delgado, derrotada por Noboa Azín en 2023. Las encuestas últimas con más entrevistados (CEDATOS, 3.650 el 30/01; COMUNICALIZA, 5.217 el 24/01) dan, en segunda vuelta, entre el 48,3 % y el 47,1 % para Noboa y entre el 32,2 % y el 39,5 % para González.

Los siguientes comicios serán los parlamentarios de medio término en Argentina el 26 de octubre donde se elegirán 24 senadores (el 33 % del total) y 127 diputados nacionales (el 49 % de la Cámara) y para los que se han suspendido las PASO —el “suspendidas por esta vez” tiene peso de canceladas definitivamente. De los partidos y alianzas principales, el más preocupado es el kirchnerista Unidad por la Patria —en franco declive— que renovará el 44 % de sus senadores (24) y el 47 % de sus diputados (46); fuera del espacio K, los que más renovarán serán el macrista PRO (2 de 7 senadores y el 59 % de diputados: 22) y los Radicales (4 de 13 senadores y el 70 % de diputados: 14), la mayoría de ambos —y muchos de UxP— potencialmente podría ser absorbida por La Libertad Avanza apoyada en los éxitos económicos e institucionales del Gobierno Milei.

Chile es el tercero, el 16 de noviembre; se elegirán presidente, 23 senadores y el total de 155 diputados. El panorama es el siguiente: el actual Gobierno finalizó enero “celebrando” una aprobación ciudadana del 31,5 %: una subida de casi 6 puntos tras la aprobación congresal de una reforma previsional muy esperada, pero esa subida es una golondrina entre las permanentes bajas aprobaciones del presidente Gabriel Boric Font. En enero, las cifras se han movido entre el 28 y el 32 % de aprobación y el 52 % y el 64 % de desaprobación (con muestras muy diversas).

Para las elecciones de noviembre aún no hay oficializados candidatos, pero entre los fraccionados partidos de la izquierda y el centro cunde el desánimo, tanto por la percepción ciudadana del Gobierno Boric como por el rechazo que tuvo el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 que derrotó mayoritariamente (el 62 % del NO versus el 38 % del SÍ) el Proyecto Constitucional elaborado por una Constituyente mayoritariamente de izquierda. (En 2023, los ciudadanos chilenos también rechazaron el 56% vs. el 44 % una nueva Propuesta Constitucional, más conservadora, lo que ha dejado firme la Constitución pinochetista de 1980, una de las banderas de las violentas manifestaciones contra el Gobierno Piñera entre 2019-2022 —identificadas como estallido social y promovidas dentro del Manual del Grupo de Puebla que, después, Piñera Echenique calificara como «un intento de golpe de estado no tradicional a su gobierno». Los posibles candidatos con mejor average hoy son Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast —en ese orden— desde la derecha y los libertarios y la expresidente Michelle Bachelet desde la izquierda.

Por último: En Honduras el 30 de noviembre de 2025 más de diez millones de ciudadanos registrados podrán elegir a su presidente, 128 diputados titulares y sus suplentes y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano y sus suplentes, además de alcaldes y regidores. Como en 2021, se enfrentará el partido Libertad y Refundación (hoy gobernante, cercano al socialismo 21) con otros dos que se han alternado en anteriores mandatos: Nacional (neoliberal conservador) y Liberal (como su título indica), sin aún claras preferencias antes de las primarias del próximo 9 de marzo. (Honduras tiene el mayor porcentaje de pobreza en Centroamérica, con un 71,3 % de su población afectada y es considerado el país más desigual de esa subregión con un coeficiente de Gini de 48,2: Colombia era en 2024 el más desigual de la Región con 54,8 y Perú el menos con 40,3).

Con las posibilidades matemáticas de victorias de opositores en Bolivia, Chile y Honduras, la potencial reelección en Ecuador y la consolidación del Mileísmo en Argentina, se podría consolidar el regreso de un arco liberal de derecha en la Región, al que se sumaría El Salvador, Panamá y Paraguay y con la complacencia de Costa Rica, Guatemala —inexcusable frente al trumpismo— y Perú.

Después del fulminante rapapolvo de los aranceles trumpistas en días pasados que dejaron desconcertados y/o en recule a varios gobiernos de izquierda y con el cantado éxito previsto del Conservadurismo en Canadá en las federales del 20 de octubre tras el descalabro que llevó a la renuncia del primer ministro liberal, una nueva Marea se perfila, muy distinta a la Marea Rosa que tan bien describió Sebastian Grundberger en La galaxia rosa.

Nuevos tiempos, nuevos vientos, nuevas Mareas.

Para concluir, quiero incluir fragmentos textuales de un comentario de un lector al artículo “Elecciones 2025: La oportunidad histórica de las derechas” de Carlos Alvarado en CIPER el 10/01/2025: Claudio Dumont | 10.01.2025:

Espero una DERECHA que modernice el ESTADO y respete el «contrato» con los ciudadanos, para recuperar la confianza. Que en su programa haga disminuir el tamaño del Estado y bajar el gasto público; disminuir y simplificar el tema los impuestos y perfeccionar la Ley de Presupuesto; Regular como el Estado pueda tomar más Deuda y un plan para bajar la deuda externa […]; Que los Presupuestos sea con déficit CERO, sin deuda ni emisión monetaria; Mejorar los servicio Públicos; Educación; Salud (o licitar lo que se pueda). Referente a la seguridad hay una enorme pega y que la hagan con celeridad. Referente al Sistema Político: Que los parlamentarios no se reelijan; Respetar el voto del ciudadano para el candidato que lo recibe, sin repartijas a espaldas y no que sea el o un partido político se adueñe de los escaños… etc etc. […] Tengo esperanzas que con una Derecha se ponga al Servicio del ciudadano creo que así volvemos a recuperarnos para a ser cada día, un mejor país … muchas gracias, saludos

